Baldur’s Gate 3: Verbannung wegen Nacktheit uncool, sagt Larian Studios

Wie wir bereits berichtet haben, wurden einige Baldur’s Gate 3-Spieler automatisch gebannt, weil sie Screenshots und Videos mit „Nacktheit“ aus dem Rollenspiel über das Xbox Network geteilt haben.

Dies ist ein klarer Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen des Netzwerks, dennoch sollten Entwickler und Konsolenhersteller, die so eng miteinander an der Umsetzung von Baldur’s Gate 3 für die Xbox Series X/S gearbeitet haben, genau an diese Möglichkeiten denken. Hier hätte man vielleicht im Vorfeld reagieren müssen, um das Teilen von bestimmten Szenen zu unterbinden.

In jedem Fall meldete sich Michael Douse, Director of Publishing von Larian Studios, zu Wort und sagte: „Wir haben die Berichte gesehen, dass einige Spieler gesperrt wurden oder anderweitig Probleme auf der Xbox hatten, nachdem sie Screenshots/Videos von ihren ‚Spielinhalten‘ hochgeladen hatten. Wir sind im Gespräch mit Microsoft und gehen der Sache nach. Das ist ärgerlich und uncool.“

Hoffentlich werden die betroffenen Spieler schnell wieder entsperrt und die Clips in Zukunft einfach nicht zum Teilen freigegeben, damit so etwas nicht mehr passieren kann.