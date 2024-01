Baldur’s Gate 3: Xbox-Bann droht beim Teilen von Clips mit Nacktheit

Beim Aufzeichnen und vor allem Teilen von Clips zu Baldurs Gate 3 solltet ihr vorsichtig sein. Es könnte ein Bann auf Xbox drohen.

Der Spieler Big Daddy LV wurde jetzt für ein Jahr vom Xbox Service gebannt, weil er Videoclips aus dem Rollenspiel geteilt hat, in dem explizite Szenen und Nacktheit am Lagerfeuer dargestellt wurden.

Laut Aussagen des Spielers hatte er nicht die Absicht, die Clips zu teilen. Offenbar hatte er aber das automatische Teilen in den Einstellungen aktiviert.

Durch den Ausschluss vom Xbox LIVE Service kann er nun auf die meisten seiner Spiele nicht mehr zugreifen, da sie eine Netzwerkverbindung zum Dienst erfordern.

Big Daddy LV sagte gegenüber Dualschockers: „Ich habe nur einen Screenshot von Inhalten gemacht, die mir von Larian Studios in einem Spiel präsentiert wurden, für das Xbox mein Geld genommen hat, und zwar mit einer Funktion, für die es buchstäblich eine Taste in der Mitte des Controllers gibt. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, in einem ansonsten unschuldigen Spiel Inhalte für Erwachsene zu erstellen; ich habe einfach den Inhalt dokumentiert, der mir in einem Spiel präsentiert wurde, das ganz klar mit M für Nacktheit und starke sexuelle Inhalte eingestuft ist. Ich fühle mich so, als ob ich Game of Thrones auf meinem DVR aufgezeichnet hätte und meine Kabelgesellschaft mir den Fernsehdienst gekündigt hätte, weil in der Folge jemand nackt war.“