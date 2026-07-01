Baldur’s Gate 4: Entwickler des zweiten Teils lehnte Angebot von Hasbro ab

Eine mögliche Entwicklung von Baldur’s Gate 4 kam für den ehemaligen Baldur’s Gate 2-Designer James Ohlen nicht infrage. Gegenüber PC Gamer erklärte er, dass er ein entsprechendes Angebot von Hasbro abgelehnt habe.
Nach dem großen Erfolg von Baldur’s Gate 3, das sich über 20 Millionen Mal verkauft hat, soll Hasbro Gespräche über eine Fortsetzung mit potenziellen Partnern geführt haben. In diesem Zusammenhang fragte Hasbro-CEO Chris Cox Ohlen, ob er Interesse daran hätte, Baldur’s Gate 4 zu entwickeln.
Seine Antwort fiel eindeutig aus. Laut Ohlen habe er erklärt, dass er daran scheitern würde. Als Grund nannte er den außergewöhnlichen Erfolg von Baldur’s Gate 3 und den hohen Qualitätsmaßstab, den Larian Studios gesetzt habe. Mit dem eigenen Projekt Exodus sei sein Team bereits ausreichend ausgelastet, zusätzlich mit einem Nachfolger zu Baldur’s Gate 3 konkurrieren zu müssen, bezeichnete er als „Wahnsinn“.
Ein weiterer entscheidender Faktor sei der technische Aufwand gewesen. Larian Studios entwickelte Baldur’s Gate 3 mit einer eigenen Engine und entsprechenden Tools. Ein vergleichbares technisches Fundament neu aufzubauen, hätte laut Ohlen mindestens fünf Jahre Entwicklungszeit in Anspruch genommen.
Zum Zeitpunkt der Anfrage arbeitete Ohlen gemeinsam mit seinem ehemaligen Baldur’s Gate 2-Kollegen Kevin Martens bei Archetype Entertainment an Exodus. Ohlen hat die Spielebranche inzwischen verlassen, während Martens weiterhin an dem Science-Fiction-Rollenspiel arbeitet, dessen Veröffentlichung derzeit für 2027 geplant ist.
Larian Studios konzentriert sich unterdessen auf den nächsten Teil der Divinity-Reihe, der bereits bei den The Game Awards 2025 angekündigt wurde.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein vierter Teil wäre wirklich heftig gewesen, kein Wunder, dass er da zurückgezogen hat, die Erwartungen sind einfach viel zu hoch.
bg4 wird es geben, nur nicht von ihm.
Wird noch ewig dauern bis es kommt wegen Divinity.
nein, larian hat bg 4 auch abgesagt. aber irgendwer wird es machen und arbeitet vermutlich schon dran.
Kluge Entscheidung
Ich will aber ein Teil 4 haben. Kann man die Jungs von den Larian Studios nicht dick bezahlen dafür? Wenn das nicht klappt, wendet anderen Methoden an. Nehmt ihre Familien als Geisel. Mir ist alles recht. 😎
unglaublich, ein vernünftiger mensch in einer leitenden position in der videospielindustrie.
Wüsste jetzt auf Anhieb kein Studio, welches so ne Qualität bei derart Spiel rüberbringen könnte.
Hätte gerne Bioware gesagt, wie es bei Teil 1 war.
Leider gibt es das so nicht mehr.
Owlcat wären wohl die einzigen die das halbwegs stemmen könnten
Nur bezweifle ich das die sich da ran trauen
Richtige und nachvollziehbare Entscheidung. Die Messlatte die BG3 aufgelegt hat, ist auch gewaltig. Irgendwann wird sicherlich ein BG4 kommen.
Habe BG3 zwar nicht gespielt aber was ich so mitbekommen habe das zu überbieten ist ne Herausforderung 😅