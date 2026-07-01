Baldur’s Gate 4: Entwickler des zweiten Teils lehnte Angebot von Hasbro ab

Eine mögliche Entwicklung von Baldur’s Gate 4 kam für den ehemaligen Baldur’s Gate 2-Designer James Ohlen nicht infrage. Gegenüber PC Gamer erklärte er, dass er ein entsprechendes Angebot von Hasbro abgelehnt habe.

Nach dem großen Erfolg von Baldur’s Gate 3, das sich über 20 Millionen Mal verkauft hat, soll Hasbro Gespräche über eine Fortsetzung mit potenziellen Partnern geführt haben. In diesem Zusammenhang fragte Hasbro-CEO Chris Cox Ohlen, ob er Interesse daran hätte, Baldur’s Gate 4 zu entwickeln.

Seine Antwort fiel eindeutig aus. Laut Ohlen habe er erklärt, dass er daran scheitern würde. Als Grund nannte er den außergewöhnlichen Erfolg von Baldur’s Gate 3 und den hohen Qualitätsmaßstab, den Larian Studios gesetzt habe. Mit dem eigenen Projekt Exodus sei sein Team bereits ausreichend ausgelastet, zusätzlich mit einem Nachfolger zu Baldur’s Gate 3 konkurrieren zu müssen, bezeichnete er als „Wahnsinn“.

Ein weiterer entscheidender Faktor sei der technische Aufwand gewesen. Larian Studios entwickelte Baldur’s Gate 3 mit einer eigenen Engine und entsprechenden Tools. Ein vergleichbares technisches Fundament neu aufzubauen, hätte laut Ohlen mindestens fünf Jahre Entwicklungszeit in Anspruch genommen.

Zum Zeitpunkt der Anfrage arbeitete Ohlen gemeinsam mit seinem ehemaligen Baldur’s Gate 2-Kollegen Kevin Martens bei Archetype Entertainment an Exodus. Ohlen hat die Spielebranche inzwischen verlassen, während Martens weiterhin an dem Science-Fiction-Rollenspiel arbeitet, dessen Veröffentlichung derzeit für 2027 geplant ist.

Larian Studios konzentriert sich unterdessen auf den nächsten Teil der Divinity-Reihe, der bereits bei den The Game Awards 2025 angekündigt wurde.