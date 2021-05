Baldur’s Gate: Dark Alliance II: Neuveröffentlichung könnte nächstes Jahr realisiert werden

Nachdem Interplay Entertainment und Black Isle Studios am 7. Mai 2021 Baldur’s Gate: Dark Alliance erneut für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht haben, scheinen die Chancen nicht gering zu sein, dass auch der Nachfolger Baldur’s Gate: Dark Alliance II wiederveröffentlicht wird.

Auf Twitter antworte der Entwickler auf die Frage wie es mit dem Nachfolger ausschaut, dass Baldur’s Gate: Dark Alliance II „auf dem Tisch“ liegt. Das ist zwar keine direkte Ankündigung, aber es wird auf jeden Fall bei Black Isle Studios darüber nachgedacht.

PC release is in the works right now. Hoping to have it on Steam this year.

And the sequel is on the table. Stay tuned!

— Black Isle Studios (@BlackIsleStudio) May 10, 2021