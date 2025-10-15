BALL x PIT: The Kenny Sun Story: Für Switch, PC, PS5 und im Xbox Game Pass erhältlich

Macht euch bereit, ein paar Bälle zu zerstören! Der Steam Next Fest-Hit BALL x PIT ist jetzt für Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S über Game Pass erhältlich.
Aus den Köpfen von Kenny Sun and Friends kommt dieses ballhaltige Survival-Roguelite, das euch auffrisst, anknabbert und wieder in die Grube spuckt. Baut eure Basis auf, fusioniert verrückte Kombinationen von Bällen und kämpft euch durch Horden von Gegnern, während ihr das legendäre New Ballbylon wiederaufbaut. Ballbylon … gutes Wortspiel eigentlich!
Fusioniert eure Bälle
Kombiniert über 60 zufällige Bälle, um chaotische, übermächtige Synergien zu erschaffen.
Baut New Ballbylon
Errichtet über 70 einzigartige Strukturen, um euch zu stärken, Helden freizuschalten und euer Imperium zu erweitern.
Erkundet neue Reiche
Kämpft euch durch Wüsten, Höhlen und Wälder voller bizarrer Feinde und gigantischer Bosse.
Rekrutiert Mitstreiter
Schließt euch mit schatzsuchenden Helden zusammen, die eure Spielweise nachhaltig verändern.
Über 250.000 Spieler sind bereits in die Grube gefallen – jetzt seid ihr dran!
BALL x PIT ist jetzt für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Game Pass und PC erhältlich. Und erscheint später in diesem Jahr auch für Nintendo Switch 2.
13 Kommentare
Sieht mir zu sehr nach einem Handyspiel aus, hab sowieso noch genug Anderes zum Zocken.
Hab et nit so mit Bällen 😅✌🏻 spricht mich nit an, würde gerne ma wieder ein guten Flipper spielen 🐙
Noch schneller konnte er den Trailer wohl nicht schneiden 🤢
Es ist SOOOOOO gut 😍
Wird wieder so süchtig machen…konnte gerade schon kaum aufhören.
Ist glaub auch so ein sleeper Hit wie Vampir survivors oder inscryption und balatro.
Werd ich Mal reinschauen später
Wenn du das so lobst, gucke ich mir da die Tage mal an. ✌️👍
Der Kommentator und das Spiel sehen ziemlich überdreht aus. Hoffentlich bekommt der keinen Herzinfarkt. Ich werde mir das Spiel aber trotzdem mal installieren und anschauen, weil es mich ein bisschen an Arkanoid erinnert und neue toll aussehende Versionen von den schönen Arcadespielen von damals eher rar gesät sind.
An Arkanoid musste ich auch denken 😅
Ist wieder so ein PC Spiel, das die volle Power der Hardware Monster nutzt😅
Ich glaube ich darf nicht damit anfangen. Laut dem Trailer macht es süchtig. Aber verdammt, ich bin schwach🤣🤣🤣
Auf die Gefahr hin das ich beim spielen einen epileptischen Anfall bekomme bei dem ganzen geflimmer aber ausprobieren werde ich es mal. 😅
Das Spiel ist richtig gut und saumäßig befriedigend. Reiht sich nahtlos ein in die Riege der süchtig machenden Games wie Vampire Survivors, Loop Hero oder jüngst der Ableger von Deep Rock Galactic.
Bleibe erst einmal bei Deep Rock, aber das hier merke ich mir mal.