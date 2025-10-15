BALL x PIT: The Kenny Sun Story: Für Switch, PC, PS5 und im Xbox Game Pass erhältlich

13 Autor: , in News / BALL x PIT: The Kenny Sun Story
Übersicht

BALL x PIT ab sofort für PC und Konsolen erhältlich

Macht euch bereit, ein paar Bälle zu zerstören! Der Steam Next Fest-Hit BALL x PIT ist jetzt für Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S über Game Pass erhältlich.

Aus den Köpfen von Kenny Sun and Friends kommt dieses ballhaltige Survival-Roguelite, das euch auffrisst, anknabbert und wieder in die Grube spuckt. Baut eure Basis auf, fusioniert verrückte Kombinationen von Bällen und kämpft euch durch Horden von Gegnern, während ihr das legendäre New Ballbylon wiederaufbaut. Ballbylon … gutes Wortspiel eigentlich!

Fusioniert eure Bälle
Kombiniert über 60 zufällige Bälle, um chaotische, übermächtige Synergien zu erschaffen.

Baut New Ballbylon
Errichtet über 70 einzigartige Strukturen, um euch zu stärken, Helden freizuschalten und euer Imperium zu erweitern.

Erkundet neue Reiche
Kämpft euch durch Wüsten, Höhlen und Wälder voller bizarrer Feinde und gigantischer Bosse.

Rekrutiert Mitstreiter
Schließt euch mit schatzsuchenden Helden zusammen, die eure Spielweise nachhaltig verändern.

Über 250.000 Spieler sind bereits in die Grube gefallen – jetzt seid ihr dran!

BALL x PIT ist jetzt für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Game Pass und PC erhältlich. Und erscheint später in diesem Jahr auch für Nintendo Switch 2.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu BALL x PIT: The Kenny Sun Story

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 220760 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.10.2025 - 18:53 Uhr

    Sieht mir zu sehr nach einem Handyspiel aus, hab sowieso noch genug Anderes zum Zocken.

    0
  2. Rotten 73965 XP Tastenakrobat Level 2 | 15.10.2025 - 19:03 Uhr

    Hab et nit so mit Bällen 😅✌🏻 spricht mich nit an, würde gerne ma wieder ein guten Flipper spielen 🐙

    0
  4. Wartenaufwunder 136470 XP Elite-at-Arms Silber | 15.10.2025 - 19:11 Uhr

    Es ist SOOOOOO gut 😍

    Wird wieder so süchtig machen…konnte gerade schon kaum aufhören.

    1
  5. Kenty 225990 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.10.2025 - 19:13 Uhr

    Der Kommentator und das Spiel sehen ziemlich überdreht aus. Hoffentlich bekommt der keinen Herzinfarkt. Ich werde mir das Spiel aber trotzdem mal installieren und anschauen, weil es mich ein bisschen an Arkanoid erinnert und neue toll aussehende Versionen von den schönen Arcadespielen von damals eher rar gesät sind.

    0
  6. de Maja 303595 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.10.2025 - 19:31 Uhr

    Ist wieder so ein PC Spiel, das die volle Power der Hardware Monster nutzt😅

    0
  7. Robilein 1165150 XP Xboxdynasty Legend Gold | 15.10.2025 - 20:43 Uhr

    Ich glaube ich darf nicht damit anfangen. Laut dem Trailer macht es süchtig. Aber verdammt, ich bin schwach🤣🤣🤣

    0
  8. Mr Poppell 94260 XP Posting Machine Level 2 | 15.10.2025 - 21:06 Uhr

    Auf die Gefahr hin das ich beim spielen einen epileptischen Anfall bekomme bei dem ganzen geflimmer aber ausprobieren werde ich es mal. 😅

    0
  9. RappScallion 10860 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 15.10.2025 - 21:20 Uhr

    Das Spiel ist richtig gut und saumäßig befriedigend. Reiht sich nahtlos ein in die Riege der süchtig machenden Games wie Vampire Survivors, Loop Hero oder jüngst der Ableger von Deep Rock Galactic.

    0

Hinterlasse eine Antwort