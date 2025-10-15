BALL x PIT: The Kenny Sun Story: Für Switch, PC, PS5 und im Xbox Game Pass erhältlich

BALL x PIT ab sofort für PC und Konsolen erhältlich

Macht euch bereit, ein paar Bälle zu zerstören! Der Steam Next Fest-Hit BALL x PIT ist jetzt für Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S über Game Pass erhältlich.

Aus den Köpfen von Kenny Sun and Friends kommt dieses ballhaltige Survival-Roguelite, das euch auffrisst, anknabbert und wieder in die Grube spuckt. Baut eure Basis auf, fusioniert verrückte Kombinationen von Bällen und kämpft euch durch Horden von Gegnern, während ihr das legendäre New Ballbylon wiederaufbaut. Ballbylon … gutes Wortspiel eigentlich!

Fusioniert eure Bälle

Kombiniert über 60 zufällige Bälle, um chaotische, übermächtige Synergien zu erschaffen.

Baut New Ballbylon

Errichtet über 70 einzigartige Strukturen, um euch zu stärken, Helden freizuschalten und euer Imperium zu erweitern.

Erkundet neue Reiche

Kämpft euch durch Wüsten, Höhlen und Wälder voller bizarrer Feinde und gigantischer Bosse.

Rekrutiert Mitstreiter

Schließt euch mit schatzsuchenden Helden zusammen, die eure Spielweise nachhaltig verändern.

Über 250.000 Spieler sind bereits in die Grube gefallen – jetzt seid ihr dran!

BALL x PIT ist jetzt für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Game Pass und PC erhältlich. Und erscheint später in diesem Jahr auch für Nintendo Switch 2.