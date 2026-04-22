BALL x PIT: Großes Gratis-Update bringt neue Inhalte

BALL x PIT erhält ein neues Update und bringt mit „The Shadow Update“ zusätzliche Inhalte in das Spiel.
Bei dem Update handelt es sich um das zweite große kostenlose Inhaltsupdate für das Roguelite, das sich auf das zeitintensive Ball-Gameplay konzentriert. Mit dem neuen Update werden mehrere neue Inhalte eingeführt, die das Spielerlebnis erweitern sollen.
Zu den Ergänzungen zählen neue Bälle, ein neues Gebäude, neue Charaktere sowie zusätzliche passive Fähigkeiten. Diese neuen Elemente sollen mehr Vielfalt in die Spielabläufe bringen und zusätzliche Möglichkeiten für unterschiedliche Spielstile schaffen.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde ich gut, dass man alles gratis raushaut und keine Dlc Preise verlangt.
Ja, das ist ein großes Lob wert.
Eins meiner liebsten Spiele, die ich auf dem „Xboy“ spiele.
Schön, dass es weitere Content Updates gibt.
Schön aber ich bin weiter gezogen.
bin noch am anfang 😀 und kommen als neuerungen ^^ das sind immer so krass umfangreihce spiele diese rogue lites.
Puh, habe den ersten „DLC“ nicht mal durchgespielt.
Über kostenlose Erweiterungen sollte man sIch eigentlich freuen, aber hier wird ein kurzweiliges, frisches Breakout Game totgeritten. Mich spricht das Video jedenfalls nicht an, beim Original Ball X Pit konnte man den Controller gar nicht weglegen. Eine Runde noch….