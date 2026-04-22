BALL x PIT: Großes Gratis-Update bringt neue Inhalte

BALL x PIT erhält ein neues Update und bringt mit „The Shadow Update“ zusätzliche Inhalte in das Spiel.

Bei dem Update handelt es sich um das zweite große kostenlose Inhaltsupdate für das Roguelite, das sich auf das zeitintensive Ball-Gameplay konzentriert. Mit dem neuen Update werden mehrere neue Inhalte eingeführt, die das Spielerlebnis erweitern sollen.

Zu den Ergänzungen zählen neue Bälle, ein neues Gebäude, neue Charaktere sowie zusätzliche passive Fähigkeiten. Diese neuen Elemente sollen mehr Vielfalt in die Spielabläufe bringen und zusätzliche Möglichkeiten für unterschiedliche Spielstile schaffen.