BALL x PIT: The Kenny Sun Story: Humorvolle Einblicke in das chaotische Leben der Jäger

Das neue animierte Kurzvideo BALL x PIT: The Gossips of Ballbylon zeigt mit Witz und Stil, dass auch Helden ihre Schwächen haben!

Mit BALL x PIT: The Gossips of Ballbylon erscheint ein humorvolles animiertes Kurzvideo, das die Welt der Jäger von Ballbylon aus einer neuen, unterhaltsamen Perspektive zeigt.

Während die mutigen Helden in der gefährlichen Grube tapfer bestehen, offenbart der Clip, dass auch sie mit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen haben.

Die Animation, produziert in Zusammenarbeit mit @mashed, kombiniert witzige Dialoge, charmante Charakterdarstellung und den unverwechselbaren Stil des BALL x PIT-Universums. BALL x PIT: The Gossips of Ballbylon bietet Fans nicht nur eine amüsante Ergänzung zur Spielwelt, sondern auch einen tieferen Einblick in die Persönlichkeiten und Eigenheiten der Figuren.