BALL x PIT: The Kenny Sun Story: Humorvolle Einblicke in das chaotische Leben der Jäger

Image: BALL x PIT

Das neue animierte Kurzvideo BALL x PIT: The Gossips of Ballbylon zeigt mit Witz und Stil, dass auch Helden ihre Schwächen haben!

Mit BALL x PIT: The Gossips of Ballbylon erscheint ein humorvolles animiertes Kurzvideo, das die Welt der Jäger von Ballbylon aus einer neuen, unterhaltsamen Perspektive zeigt.

Während die mutigen Helden in der gefährlichen Grube tapfer bestehen, offenbart der Clip, dass auch sie mit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen haben.

Die Animation, produziert in Zusammenarbeit mit @mashed, kombiniert witzige Dialoge, charmante Charakterdarstellung und den unverwechselbaren Stil des BALL x PIT-Universums. BALL x PIT: The Gossips of Ballbylon bietet Fans nicht nur eine amüsante Ergänzung zur Spielwelt, sondern auch einen tieferen Einblick in die Persönlichkeiten und Eigenheiten der Figuren.

17 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 302020 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.11.2025 - 18:05 Uhr

    Für mich das Spiel mit dem höchsten Suchtfaktor des Jahres 😄

    1
    • DanSanAliaMi 63440 XP Romper Stomper | 08.11.2025 - 18:47 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Kann ich absolut nur zustimmen. Hatte das Spiel null auf dem schirm.ohne den gamepass hätte ich diese Perle komplett verpasst. Hab bald alle Erfolge und spiele es immer noch weiter

      Vorallem spiele ich es auch viel am Handy indem ich meine Konsole streame und per Touch Screen spiele. Funktioniert einwandfrei

      1
      • Ash2X 302020 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.11.2025 - 18:49 Uhr
        Antwort auf DanSanAliaMi

        Ein Kumpel hat es als „spielbares Crack“ bezeichnet…. Ich glaube das trifft es ganz gut 😄

        0
        • DanSanAliaMi 63440 XP Romper Stomper | 08.11.2025 - 18:52 Uhr
          Antwort auf Ash2X

          Ja als ich angefangen habe dachte ich noch ok. Geht. Aber nach einer Std. Dachte ich. Ja den Charakter noch und danach den. Dann will ich diese EVO testen. Oder EVO mit Fusion. Deletzt ab ich soviel gespielt das ich schon Bälle gesehen habe als ich die Augen zugemacht habe

          Die Aussage von deinem.kumpel passt sehr gut

          1
          • Ash2X 302020 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 08.11.2025 - 19:09 Uhr
            Antwort auf DanSanAliaMi

            Genau so lief es bei mir auch – der erste Eindruck war nett, aber sobald nach ner Stunde oder so die Belohnungsspirale richtig einsetzt… Hat man verloren 😄

            0
    • Kenty 227910 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.11.2025 - 19:49 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Ich verstehe den Bauaspekt vom Spiel noch nicht, aber ihr habt anscheinend Ahnung: Warum soll ich da Felder, Gehöfte und Steine anbauen?

      0
  2. Katanameister 239020 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.11.2025 - 18:08 Uhr

    Nach den ganzen Kommentaren in letzter Zeit sollte ich wohl auch mal reinschauen.

    0
  5. Rotten 76205 XP Tastenakrobat Level 3 | 08.11.2025 - 18:41 Uhr

    Is auf jeden fall ma was für zwischendurch 😅✌🏻 will et aber nit jeden Tag spielen

    0

