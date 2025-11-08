BALL x PIT: The Kenny Sun Story: Humorvolle Einblicke in das chaotische Leben der Jäger

Mit BALL x PIT: The Gossips of Ballbylon erscheint ein humorvolles animiertes Kurzvideo, das die Welt der Jäger von Ballbylon aus einer neuen, unterhaltsamen Perspektive zeigt.
Während die mutigen Helden in der gefährlichen Grube tapfer bestehen, offenbart der Clip, dass auch sie mit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen haben.
Die Animation, produziert in Zusammenarbeit mit @mashed, kombiniert witzige Dialoge, charmante Charakterdarstellung und den unverwechselbaren Stil des BALL x PIT-Universums. BALL x PIT: The Gossips of Ballbylon bietet Fans nicht nur eine amüsante Ergänzung zur Spielwelt, sondern auch einen tieferen Einblick in die Persönlichkeiten und Eigenheiten der Figuren.
Für mich das Spiel mit dem höchsten Suchtfaktor des Jahres 😄
Für mich auch.
Kann ich absolut nur zustimmen. Hatte das Spiel null auf dem schirm.ohne den gamepass hätte ich diese Perle komplett verpasst. Hab bald alle Erfolge und spiele es immer noch weiter
Vorallem spiele ich es auch viel am Handy indem ich meine Konsole streame und per Touch Screen spiele. Funktioniert einwandfrei
Ein Kumpel hat es als „spielbares Crack“ bezeichnet…. Ich glaube das trifft es ganz gut 😄
Ja als ich angefangen habe dachte ich noch ok. Geht. Aber nach einer Std. Dachte ich. Ja den Charakter noch und danach den. Dann will ich diese EVO testen. Oder EVO mit Fusion. Deletzt ab ich soviel gespielt das ich schon Bälle gesehen habe als ich die Augen zugemacht habe
Die Aussage von deinem.kumpel passt sehr gut
Genau so lief es bei mir auch – der erste Eindruck war nett, aber sobald nach ner Stunde oder so die Belohnungsspirale richtig einsetzt… Hat man verloren 😄
sind die Erfolge gut machbar?
Mir sagt das Spiel überhaupt nichts ^^
Wundert mich kaum, das Spiel flog komplett unter dem Radar.
Ist im Gamepass 👍
Werde reinschnuppern
Schließe mich an: eine Runde noch! 😂
Ich verstehe den Bauaspekt vom Spiel noch nicht, aber ihr habt anscheinend Ahnung: Warum soll ich da Felder, Gehöfte und Steine anbauen?
Nach den ganzen Kommentaren in letzter Zeit sollte ich wohl auch mal reinschauen.
Für mich gibt es dort keinen Suchtfaktor ^^
Ja keine Ahnung muss man sicherlich mal ausprobieren
Is auf jeden fall ma was für zwischendurch 😅✌🏻 will et aber nit jeden Tag spielen
Ja… Dachte ich auch… Nun… Der Plan war gut 😅