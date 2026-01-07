BALL x PIT: Kostenloser DLC für diesen Monat angekündigt

Das erste Free‑DLC für BALL x PIT erscheint noch im Laufe des Monats.

BALL x PIT startet mit frischem Content ins neue Jahr und bereitet euch auf das erste kostenlose DLC vor, das noch im Laufe dieses Monats veröffentlicht wird.

Der Titel erweitert damit sein rasantes Arena‑Gameplay um neue Inhalte, die das bestehende Konzept von BALL x PIT weiter ausbauen und euch zusätzliche Action bieten.