BALL x PIT: Kostenloser DLC für diesen Monat angekündigt

BALL x PIT startet mit frischem Content ins neue Jahr und bereitet euch auf das erste kostenlose DLC vor, das noch im Laufe dieses Monats veröffentlicht wird.
Der Titel erweitert damit sein rasantes Arena‑Gameplay um neue Inhalte, die das bestehende Konzept von BALL x PIT weiter ausbauen und euch zusätzliche Action bieten.
Dieses Game wollte ich auch noch antesten 😅
Uhhh geil. Wenn neue achievements dabei sind bin ich wieder am Start.
cool das Spiel spiele ich immer gerne zwischendurch auf meinem Asus Rog Ally X das ist perfekt für Handhelds
Ich genieße es ebenfalls auf meinem Xboy ^^
Dann schau ik auch mal wieder rein 😅✌🏻 danke für die Info
Auch so ein Spiel, dass ich ohne Gamepass nie entdeckt hätte. Spiele es zwar nicht jeden Tag, aber schaue regelmäßig mal rein.
Gute Sache👍
Dieses Game macht so unfassbar süchtig. Absolut geniales Spiel und noch geiler es auf dem Xboy zu genießen 🫶🏼
DA bin ich gespannt.
Oh das ist ne gute Nachricht