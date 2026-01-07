BALL x PIT: Kostenloser DLC für diesen Monat angekündigt

Image: BALL x PIT

Das erste Free‑DLC für BALL x PIT erscheint noch im Laufe des Monats.

BALL x PIT startet mit frischem Content ins neue Jahr und bereitet euch auf das erste kostenlose DLC vor, das noch im Laufe dieses Monats veröffentlicht wird.

Der Titel erweitert damit sein rasantes Arena‑Gameplay um neue Inhalte, die das bestehende Konzept von BALL x PIT weiter ausbauen und euch zusätzliche Action bieten.

  3. Lostforlive 8490 XP Beginner Level 4 | 07.01.2026 - 11:29 Uhr

    cool das Spiel spiele ich immer gerne zwischendurch auf meinem Asus Rog Ally X das ist perfekt für Handhelds

    1
  4. Rotten 92605 XP Posting Machine Level 2 | 07.01.2026 - 11:38 Uhr

    Dann schau ik auch mal wieder rein 😅✌🏻 danke für die Info

    0
  5. DungeonKeeper78 29920 XP Nasenbohrer Level 4 | 07.01.2026 - 11:52 Uhr

    Auch so ein Spiel, dass ich ohne Gamepass nie entdeckt hätte. Spiele es zwar nicht jeden Tag, aber schaue regelmäßig mal rein.

    0
  7. AnCaptain4u 247175 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.01.2026 - 12:05 Uhr

    Dieses Game macht so unfassbar süchtig. Absolut geniales Spiel und noch geiler es auf dem Xboy zu genießen 🫶🏼

    0

