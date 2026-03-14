BALL x PIT: Landet auf iOS und Android

Das explosive Survival-Roguelite BALL x PIT ist ab sofort auf iOS und Android verfügbar. Die mobile Version bringt alle Features des beliebten PC- und Konsolenhits auf Smartphones, inklusive des The Regal Update und kommenden Updates wie The Shadow Update und The Naturalist Update.

In BALL x PIT Mobile kombiniert ihr über 60 zufällige Bälle, um mächtige Synergien zu erschaffen, baut eure Basis New Ballbylon mit über 70 Strukturen aus und kämpft euch durch Wüsten, Höhlen und Wälder voller bizarrer Gegner und gigantischer Bosse.

Rekrutiert Helden, die eure Spielweise nachhaltig verändern, und erlebt die chaotische Mischung aus Survival, Base-Building und Ball-Action, die bereits Millionen von Spielern begeistert hat.

Verfügbarkeit: Kostenlos spielbar mit optionalem Kauf für 9,99 € zum dauerhaften Freischalten auf iOS und Android.

Über eine Million Spieler haben sich bereits in die Grube gestürzt – jetzt seid ihr dran!