BALL x PIT: Meilenstein und dreifacher Content‑Nachschub angekündigt

BALL x PIT knackt die Millionenmarke und bestätigt gleich drei große Updates für 2026.

Devolver Digital meldet einen gewaltigen Erfolg, denn mehr als eine Million Spieler haben sich bereits in die Grube von BALL x PIT gestürzt. Für Entwickler Kenny Sun bedeutet dieser Meilenstein vor allem eines: Er muss noch mehr Inhalte für das Survival‑Roguelite liefern, und genau das passiert im kommenden Jahr.

Für 2026 sind gleich drei umfangreiche Updates geplant, die jeweils neue Bälle, frische Evolutionen, zusätzliche Gebäude, neue Charaktere und weitere Überraschungen ins Spiel bringen.

Den Anfang macht im Januar das Regal‑Update, das im Stil eines ausgestreckten Fingerchens nach neuen Möglichkeiten greift.

Im April folgt das Shadow‑Update, das Spieler in dunklere Gefilde führt.

Im Juli schließt das Naturalist‑Update den Dreiklang ab und kehrt thematisch zu den Wurzeln zurück.

Wer bereits unzählige Stunden in BALL x PIT versenkt hat, darf sich auf noch mehr von allem freuen, was das Spiel so süchtig machend macht. Die Entwickler versprechen zusätzliche Details zum ersten Update in naher Zukunft. Bis dahin heißt es für alle Abenteurer: Zurück in die Grube und die Bälle zum Schmelzen bringen.