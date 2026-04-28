BALL x PIT: Shadow Update erscheint kostenlos mit massiven Content-Zuwachs

Ein neues Update erweitert das millionenfach verkaufte Roguelite BALL x PIT um umfangreiche neue Inhalte und steht ab sofort kostenlos für alle Besitzer bereit. Der Entwickler Devolver Digital hat mit dem „The Shadow Update“ eine Vielzahl neuer Gameplay-Elemente veröffentlicht, die das Spiel deutlich erweitern.

Im Mittelpunkt stehen elf neue Bälle, die das Spielgefühl spürbar verändern. Dazu gehören unter anderem Varianten, die Zeit beeinflussen, Gegner einfrieren oder sich unvorhersehbar durch das Spielfeld bewegen und damit neue taktische Möglichkeiten eröffnen.

Auch beim Charakteraufgebot gibt es Zuwachs. Zwei neue spielbare Figuren erweitern das Roster: eine agile Schleicherin, die auf unbemerkte Angriffe aus nächster Nähe setzt, sowie ein Tunnelmeister, dessen Projektile ungewöhnliche Bewegungsmuster zeigen und den Bildschirmrand umgehen.

Ergänzt wird das Update durch vier neue passive Effekte, die Builds stärker variieren lassen. Einige davon verändern die Schadensskalierung je nach Spielsituation, andere bieten Schutzmechaniken gegen gegnerische Angriffe und kontern gleichzeitig mit zusätzlichen Projektilen.

Neu ist außerdem die Gildenhalle als Erweiterung der Basis. Sie ermöglicht es, bereits gewählte Upgrades neu auszuwürfeln und damit flexibler auf unterschiedliche Runs zu reagieren.

Das The Shadow Update ist ab sofort kostenlos für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie iOS- und Android-Geräte verfügbar.