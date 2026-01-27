BALL x PIT: The Regal Update ab sofort kostenlos erhältlich

Seit heute steht das The Regal Update für BALL x PIT auf allen Plattformen bereit und bringt eine ganze Reihe neuer Inhalte ins Spiel. Schon beim ersten Start fällt auf, wie stark das Update das bestehende Gameplay erweitert. Zwei neue Charaktere ergänzen das bisherige Lineup und eröffnen zusätzliche Möglichkeiten, die schnellen Arenakämpfe mit neuen Spielstilen zu bestreiten. Parallel dazu erweitern acht neue Bälle das Arsenal und sorgen für mehr Abwechslung in den Matches.
Darüber hinaus führt das Update neue Passives ein, die das Buildcrafting weiter vertiefen und zusätzliche taktische Optionen eröffnen. Besonders auffällig ist der neue Endless Mode, der das bisherige Spieltempo in eine dauerhafte Herausforderung verwandelt und Spieler mit immer intensiveren Wellen konfrontiert. Die Ergänzung neuer Sprachen rundet das Update ab und macht das Spiel für ein breiteres Publikum zugänglich.
Für alle, die BALL x PIT bislang noch nicht ausprobiert haben, bietet sich aktuell ein günstiger Einstieg. Auf Steam ist das Spiel derzeit mit einem Rabatt von 20 Prozent erhältlich und präsentiert sich in seiner bislang umfangreichsten Version.
Mit The Regal Update setzt BALL x PIT seinen kontinuierlichen Ausbau fort und liefert Spielern eine kostenlose Erweiterung, die das chaotische Arena Konzept spürbar erweitert.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Good News! Lass ich alles vom Radikalen durchspielen🤣
Auto battler. Haha, hab ich auch mal machen lassen, an Anfang hab ich es eh net gecheckt.
Aber leider keine neuen Erfolge dabei so wie ich gesehen habe
Halbautomatisch geht auch, der Einstein wählt seine Balls selbst😃
Erfolge sind so gar nicht meins, die ploppen auf oder nicht. Bei BallxPit fehlen mir tatsächlich nur 2 Erfolge, die Atombombe und noch eine Balls Kombi, der Teufel oder sowas ähnliches. Und bis jetzt hat der Einstein mir diese Kombos noch nicht zusammengerührt. Vielleicht klappt es ja jetzt mit der Erweiterung.
Ich warte dann auf den Konfetti Regen bei 1000 Punkte!!!
Wäre dann mein drittes Spiel mit 1000 Punkte, aber der Gamerscore ist für mich einfach Sinnbefreit. GTA IV: Töte 200 Tauben, da lach ich heute noch drüber…
Gamerscore an sich ist völlig sinnfrei, da stimme ich dir zu. Deswegen verachte ich auch diese Shovel Ware Sche***. Mir geht’s beim Hunten von Achievements eher um andere Sachen.
1. zeigen mir Erfolge oft an, ob ich wirklich alles in einem Spiel ausprobiert habe, oder ob es noch mehr zu entdecken gibt (wie z.B. bei dir mit den fehlenden Bällen)
2. ziehe ich bei Spielen die eine gewisse Herausforderung waren (da ist Ball X Pit jetzt nicht das beste Beispiel) eine gewisse Befriedigung daraus, wenn ich alle Erfolge geschafft habe. Werde z.B. jetzt Divinity Original Sin 2 abschließen, was nicht Ohne war und hab auch letztens Prey auf 100% gebracht.
3. mag ich es Spiele, die mir besonders gut gefallen haben, auf 100% zu bringen, quasi auch als persönliche Würdigung des Spiels an sich.
Klar zocke ich auch gelegentlich mal Spiele, einfach, weil sie einfache Erfolge haben, aber das ist in der Tat eigentlich sinnbefreit 😀
Gibt es auch neue Erfolge zu dem Update?
Da wollte ik och ma weiter spielen 😅 scheint jezte eine gute Gelegenheit zu sein ✌🏻
Werde wohl mal wieder reinschauen.
Kann mal als nicht guter Casual Gamer wie ich das auch gut spielen =) ?
Ja, kann man. Musst halt etwas ausprobieren, welche Charaktere und Bälle dir am meisten zusagen. Aber Vorsicht – das Spiel hat eine gefährliche Suchtspirale.