BALL x PIT: The Regal Update ab sofort kostenlos erhältlich

Seit heute steht das The Regal Update für BALL x PIT auf allen Plattformen bereit und bringt eine ganze Reihe neuer Inhalte ins Spiel. Schon beim ersten Start fällt auf, wie stark das Update das bestehende Gameplay erweitert. Zwei neue Charaktere ergänzen das bisherige Lineup und eröffnen zusätzliche Möglichkeiten, die schnellen Arenakämpfe mit neuen Spielstilen zu bestreiten. Parallel dazu erweitern acht neue Bälle das Arsenal und sorgen für mehr Abwechslung in den Matches.

Darüber hinaus führt das Update neue Passives ein, die das Buildcrafting weiter vertiefen und zusätzliche taktische Optionen eröffnen. Besonders auffällig ist der neue Endless Mode, der das bisherige Spieltempo in eine dauerhafte Herausforderung verwandelt und Spieler mit immer intensiveren Wellen konfrontiert. Die Ergänzung neuer Sprachen rundet das Update ab und macht das Spiel für ein breiteres Publikum zugänglich.

Für alle, die BALL x PIT bislang noch nicht ausprobiert haben, bietet sich aktuell ein günstiger Einstieg. Auf Steam ist das Spiel derzeit mit einem Rabatt von 20 Prozent erhältlich und präsentiert sich in seiner bislang umfangreichsten Version.

Mit The Regal Update setzt BALL x PIT seinen kontinuierlichen Ausbau fort und liefert Spielern eine kostenlose Erweiterung, die das chaotische Arena Konzept spürbar erweitert.