FIFA 23: Ballers Upgrade-Karten erhalten ohne die SBC abzuschließen

In diesem Video zu FIFA 23 zeigen wir euch wie die FUT Ballers Upgrade-Karten erhalten könnt, ohne die Basis SBC abgeschlossen zu haben.

In FIFA 23 findet aktuell die neue Promo zu FUT Ballers statt, dort gibt es nun 7 Tage lang jeden Tag einen Premier League Spieler der via Squad Building Challenge verfügbar ist. Sobald man diese Karte abgeschlossen hat, kann man die Möglichkeit nutzen, diese Karte aufzuwerten. In den Zielen gibt es einen Bereich der heißt Spiel mit Stil. Dort bekommt jeder Spieler, der täglich erscheint, eine Aufgabe. Schließt diese ab, um das Upgrade zu erhalten. Doch es gibt einen günstigeren, sogar kostenlosen Weg, die Upgrade-Karten zu erhalten, ohne den Spieler überhaupt bei den Squad Building Challenge abgeschlossen zu haben. Wie das ganze funktioniert, zeigen wir euch im Video.

