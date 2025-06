Bandai Namco Entertainment: Ace Combat-Franchise feiert 30 Jahre

Das Ace Combat-Franchise feiert 30-jähriges Jubiläum und einem Brief an die Fans.

Bandai Namco Entertainment feiert 30 Jahre Ace Combat Franchise mit einem kleinen Filmchen. Er zeigt alle Spiele der Reihe, angefangen beim ersten Ace Combat aus dem Jahr 1995, bis hin zum aktuellen Ace Combat 7: Skies Unknown von 2019.

Doch man schwelgt nicht nur in Erinnerungen. Das runde Jubiläum wird mit einem Orchesterkonzert am 31. Januar 2026 in Japan gefeiert und ein Blick in das Studio geworfen.

In einem Brief an die Fans dankt Brand Director Kazutoki Kono allen für die langjährige Treue. Gleichzeitig teasert er ein neues Spiel an, in dem er davon spricht, dass es erneut Zeit sei zu fliegen und noch größere Höhen sollen erreicht werden.

Vielleicht gibt es schon diese Woche Neuigkeiten zu einem neuen Ace Combat auf dem Bandai Namco Sommer Event.