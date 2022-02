Bandai Namco Entertainment: Dragon Ball Games Battle Hour 2022 findet im Februar statt

Autor:, in / Bandai Namco Entertainment

BANDAI NAMCO Europe kündigt heute die vollständige Enthüllung von DRAGON BALL Games Battle Hour 2022 an, ein weltweit ausgestrahltes Online-Event, das mit der Unterstützung von SHUEISHA Inc. und TOEI ANIMATION Co.,LTD am 19. und 20. Februar 2022 stattfindet.

Die DRAGON BALL Games Battle Hour ist ein Online-Event, das 2021 begann, um den DRAGON BALL-Fans auf der ganzen Welt ein ganz besonderes Erlebnis zu bieten. Fans aus 23 Ländern und Regionen versammelten sich online für das Event, das sehr positiv und enthusiastisch aufgenommen wurde.

Dieses zweite Event wird einen noch größeren Katalog an Inhalten bieten. Darüber hinaus wird die Online-Arena, in der die Benutzerinnen und Benutzer ihre eigenen Avatare erstellen sowie mit anderen interagieren können, eine neue Mitmach-Erfahrung ermöglichen.

Ein detaillierter Programmplan ist hier zu finden: dbgbh.bn-ent.net/en/timetable/

Datum und Uhrzeit der DRAGON BALL Games Battle Hour 2022:

19. Februar 2022 von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr

19. Februar 2022 von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr am 20. Februar 2022

Folgende Highlights erwarten Fans:

Spannende Kämpfe: Es werden hitzige Kämpfe ausgetragen, in denen die Charakteristiken der einzelnen Titel, des Videospiels DRAGON BALL FighterZ, des Sammelkartenspiels DRAGON BALL SUPER CARD GAME, der Smartphone-Spiel-App DRAGON BALL LEGENDS und des digitalen Kartenspiels SUPER DRAGON BALL HEROES, zum Tragen kommen. Basierend auf dem Feedback der Fans wird es zudem ein Team-Turnier für DRAGON BALL FighterZ geben, bei dem starke Spielerinnen und Spieler aus Japan, Nordamerika und der EU-Region in einem überregionalen Kampf für das „Team & Draft Tournament“ zusammenkommen. Zudem findet ein live übertragener DRAGON BALL LEGENDS-Kampf zwischen den Produzentinnen und Produzenten des Spiels und den Fans in der Online Arena statt.

Neue Inhalte: Die Produzentinnen und Produzenten stellen wichtige Merkmale des neuesten Videospiels DRAGON BALL: THE BREAKERS vor, das in diesem Jahr erscheinen wird. Außerdem gibt es eine Sondervorführung von DOKKAN DATA ’22, in der auf die vergangenen sieben Jahre seit der Veröffentlichung von DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE zurückgeblickt wird. Darüber hinaus kommen die Produzenten der DRAGON BALL-Spielserie zusammen und versuchen, Dragon Ball Z: Budokai 2 zu beenden. Angeführt wird das Team von Daisuke Uchiyama, dem Produzenten des Spiels (derzeit Präsident und CEO von BANDAI NAMCO Studio Inc.), gefolgt von den Produzenten und Produzentinnen der letzten Veranstaltung und einer willkommenen Gruppe junger Produzentinnen und Produzenten.

Einführung eines Quiz und einer Modenschau: Die Online-Arena kehrt zurück und Fans können mit dem von selbst erstellten Avatar an einem Multiple-Choice-Quiz-Turnier teilnehmen, die Modeschöpfer der DRAGON BALL XENOVERSE 2 Super Fashion Show aus nächster Nähe über den Laufsteg stolzieren sehen und das eigene Lieblingsteam in passender Teamkleidung anfeuern, wenn sie sich im DRAGON BALL FighterZ-Turnier „Team & Draft Tournament“ messen.

Special Performance der Titelmusik des Anime: Bei der Veranstaltung wird eine besondere Performance mit drei Künstlern übertragen, die nur an diesem Tag zu sehen ist. 2021 gab es Hironobu Kageyamas Halbzeitshow „Hironobu Kageyama Special Live“, bei der Fans aus der ganzen Welt im Kommentarbereich der Veranstaltung gemeinsam mitsangen. Das „Special Live“ für das diesjährige Event wird eine Zusammenarbeit mit der Titelmusik der Anime-Serie DRAGON BALL beinhalten. Dieses Mal werden neben Hironobu Kageyama auch U-ya Asaoka und Hiroki Takahashi teilnehmen.

Neue kreative Programminhalte: Der Eigentümer und Chefkoch sowie erster japanischer Goldmedaillengewinner bei der 5. Weltmeisterschaft der chinesischen Küche 2004 (Guang Zhou, China) in der Sparte „Einzelne warme Gerichte“, Kinya Komoda, wird bei KAKAROT COOKING auf der Bühne stehen und Menüs aus DRAGON BALL Z: KAKAROT zubereiten. SHINO, Pionier der Ballonkunst und erster Asiate, der bei der weltweit anerkannten Twist & Shout Balloon Convention in den USA gewonnen hat, wird Charaktere aus DRAGON BALL mit Ballons darstellen und das Jonglierduo Synchronicity, Gewinner des Japanischen Jonglierfestivals, wird mit 3.000 Zauberwürfeln das Hauptmotiv der Veranstaltung gestalten. Die Bento-Künstlerin Riyu wird sich ebenfalls der Herausforderung stellen, ein Bento mit dem Thema DRAGON BALL zu kreieren.

Offizielles und limitiertes Merchandise zur DRAGON BALL Games Battle Hour 2022

Zur Feier des Ereignisses werden im offiziellen BANDAI NAMCO Entertainment E-Commerce Store, offizielle Artikel und Produkte in limitierter Auflage erhältlich sein:

S.H.Figuarts C21 (Lab Coat): Der spielbare DLC-Charakter „C21 (Lab Coat)“ aus DRAGON BALL FighterZ wird sich S.H.Figuarts anschließen und mit vier verschiedenen austauschbaren Ausdrucksteilen kommen: „Wütend“, „Schreiend“, „Knirschen“ und „Spöttisch“. Einschließlich der Effektteile kann Android 21 verschiedene Posen einnehmen, um sich selbst auszudrücken. Die Vorbestellungen begannen am 18. Januar 2022. Vorbestellungen sind zu einem späteren Zeitpunkt im Tamashii Web Shop geplant. Nur eine begrenzte Menge wird als Vorbestellung über ASOBISTORE erhältlich sein. Die Vorbestellungen werden geschlossen, sobald die begrenzte Menge erreicht ist.

Offizielle T-Shirts mit dem Keyvisual: Die T-Shirts gibt es in zwei Versionen. Einmal mit einem kraftvollen und auffälligen Design von Goku und zum anderen von Goku und Vegeta im Kampf. Beide sind in vier Größen erhältlich. Beim Kauf eines T-Shirts, erhalten Fans einen Code, den sie in der „Online-Arena“ eingeben und damit ihrem Avatar das gleiche T-Shirt in diesem Event anziehen können.

Hoodie: Auf der Vorderseite ist das Veranstaltungslogo zu sehen, und die Rückseite zeigt ein kraftvolles und auffälliges Goku-Motiv. In vier Größen erhältlich.

Mütze: Offizielle Mützen mit dem leuchtenden und auffälligen rot-blauen Veranstaltungslogo auf schwarzem Hintergrund sind ebenfalls erhältlich.