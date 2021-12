BANDAI NAMCO Entertainment: Dragon Ball Games Battle Hour 2022 findet im Februar statt

Autor:, in / BANDAI NAMCO Entertainment

Bandai Namco Europe kündigt heute an, dass die Dragon Ball Games Battle Hour 2022, ein weltweit ausgestrahltes Online-Event, das mit der Unterstützung von Shueisha Inc. und Toei Animation am 19. und 20. Februar 2022 stattfindet.

Die genauen Zeiten sind wie folgt:

19. Februar 2022 von 01:00 Uhr bis 06:00 Uhr MEZ

19. Februar 2022 von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr MEZ am 20. Februar 2022

Nach der ersten Ausgabe der Veranstaltung, die im Februar 2021 stattfand, wird die diesjährige Dragon Ball Games Battle Hour noch mehr Neuigkeiten zu den besten Dragon Ball-Franchises bereithalten: Vom Manga bis zum Anime, Videospielen und Actionfiguren.

Während des Events werden mehrere Wettbewerbe und Showkämpfe stattfinden. Bei Dragon Ball FighterZ wird das „World Championship“ abgehalten, um herauszufinden, wer die Nr. 1 der Welt ist. Dieser wird ermittelt, indem die Gewinner der „Regional Finals“, in einem Turnier, in dem die besten Spieler aus Europa, Japan und Nordamerika, gegeneinander antreten.

Bei Dragon Ball Super Card Game werden die Gewinner des „World Championship 2021“ gegen die Gewinner der vorherigen Dragon Ball Games Battle Hour antreten.

Für Dragon Ball Legends ist ein besonderes Programm geplant.

Super Dragon Ball Heroes wird in einem Special Event sechs Spieler aus Japan gegeneinander antreten lassen, jeweils aufgeteilt in zwei Teams für 3 vs. 3 Kämpfe.

Weiterhin wird es viele Initiativen in der „Online Arena“ des Events geben. Unter anderem werden mehrere Quiz Turniere mit Fragen zu Dragon Ball Z Dokkan Battle und Dragon Ball Legends stattfinden und vom Entwicklungsteam moderiert. Eine „DBXV2 Super Fashion Show“ wird die Top 16 der Fashion-Contest-Gewinnerinnen und Gewinner ehren und ihre Kreationen in Dragon Ball Xenoverse 2 zeigen.

Zusätzlich können sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf weitere Infos zu verschiedenen Dragon Ball-Projekten freuen. So werden neue Informationen zu Dragon Ball Super: Super Hero präsentiert, dem bald erscheinenden Film, der mit Akira Toriyamas Unterstützung entsteht. Dragon Ball: The Breakers wird ebenfalls Teil des Events sein, der Producer wird das Spiel vorspielen und einige Aspekte des neu angekündigten Spiels genauer erklären.

„Dokkan DATA 2022“ ist ein Programmpunkt, in dem auf die sieben Jahre seit dem Launch von Dragon Ball Z Dokkan Battle zurückgeblickt wird, sowie einige Einblicke in das Spielverhalten und die Geschichte des Spiels gegeben werden.

Auch die Fans der Actionfiguren werden bedacht. So werden „How to“-Fotos erstellt, die den Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen, wie sie die besten Fotos von ihren „Dragon Stars Series“- und „S.H.Figuarts“- Actionfiguren machen können. Im Kochprogramm „Kakarot Cooking“ wird ein Meister der chinesischen Küche Gerichte aus Dragon Ball Z: Kakarot rekreieren.

Zwei Bildhauer werden während der „Dragon Ball Games Battle Hours Masterpiece Fusion“ live und in Echtzeit Figuren von Son-Goku und Vegeta erstellen. Andere Charaktere aus dem Dragon Ball-Universum werden während der „Dragon Ball Art Challenge“ mit verschiedenen Gegenständen wie Ballons, Zauberwürfeln und japanischen Lunchboxen zum Leben erweckt.