Bandai Namco Entertainment: Eigener YouTube-Kanal für Spiele-OSTs

Bandai Namco Europe eröffnet Bandai Namco Game Music, einen eigenen YouTube-Kanal für Original-Spiele-Soundtracks von weltbekannten Marken wie ELDEN RING, TEKKEN und TALES OF ARISE.

Aktuell können folgende Videospiel-Soundtracks kostenlos in den DACH-Regionen angehört werden:

Der Kanal stellt mehr als tausend ikonische Musikstücke bereit und weitere werden in Zukunft folgen.

„Musik ist eine Kernkomponente, die ein Videospiel in eine einzigartige Reise verwandeln kann und in den Erinnerungen der Spieler*innen weiterlebt. Mit der Eröffnung dieses Kanals ist es uns möglich, die unvergessenen Musikstücke unserer Spiele mit allen zu teilen und unseren IPs auch außerhalb der Videospielwelt Gehör zu verschaffen. Wir wollen unseren Fans damit ermöglichen, die Abenteuer in ihren Alltag zu bringen und neue Geschichten zu entdecken“, sagt Anthony Macaré, Chief Marketing und Sales Officer bei Bandai Namco Europe.