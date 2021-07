BANDAI NAMCO Entertainment: Gerücht: One Piece Odyssey als Marke registriert

Bandai Namco und Shueisha haben sich, laut Chizai.watch bei Japan Patent Office (JPO) die Markenrechte für One Piece Odyssey sichern lassen.

Es ist nicht bekannt, was sich hinter diesem Projekt verbergen könnte, schließlich wurde vom Entwickler nichts angekündigt, also nehmen wir diese Informationen erst einmal mit großer Vorsicht.

It would appear Shueisha and Bandai Namco have registered the ONE PIECE ODYSSEY trademark.

It's still unknown what this project may be, and there's nothing announced or teased about it, so take all information with a grain of salt.https://t.co/57wsDErMuz pic.twitter.com/O9JiP6Nncr

