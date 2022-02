Bandai Namco Entertainment: Hauseigene Engine für große Spiele in Entwicklung

Autor:, in / Bandai Namco Entertainment

Bandai Namco Studios hat die Produktion einer komplett neuen In-House-Engine angekündigt. Das Unternehmen möchte sich mit der neuen Bandai-Engine von der Abhängigkeit von anderen Unternehmen lösen und künftig zum Beispiel nicht mehr auf die Unreal Engine oder Unity setzen.

In einem Gespräch mit automaton-media meldete sich Katsusuke Horiuchi, Bandai Namco Studios Engine Unit Director, zu Wort.

„Der Grund für die In-House-Produktion ist, dass wir weiterhin die technologischen Möglichkeiten haben wollen, um selbst eine solide Grundlage zu schaffen, anstatt die Basis den Game-Engines anderer Unternehmen zu überlassen“, sagte Horiuchi. „Ich denke, dass die Entwicklung um 2018 herum beschlossen wurde. Zunächst einmal war es ein Grundsatz, nur die Laufzeit in Form eines Spiel-Frameworks vorzubereiten und Tools zu entwickeln, wenn der Platz da ist. Also durfte ich dafür kandidieren. Zu dieser Zeit fiel es jedoch mit der Entwicklung anderer großer Spiele zusammen, und die Entwicklung verlief langsam. Danach wurde das Konzept der Spiel-Engine von mehreren Leuten überprüft, und auf der Grundlage dieses Prototyps begann die Entwicklung in vollem Umfang etwa 2019.“

Seit 20219 werkelt Bandai Namco Entertainment also schon an einer hauseigenen Engine. Wann die ersten Spiele mit dieser neuen Technologie verwirklicht werden, steht jedoch noch in den Sternen.