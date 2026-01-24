Bandai Namco Entertainment: Neues Dragon Ball Spiel – großes Reveal zum 40. Jubiläum bestätigt

Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Dragon Ball feiert 40 Jahre und bringt ein neues Spiel mit: Das Genki Dama Festival kündigt eine frische Enthüllung an, die Fans weltweit elektrisiert.

Zum 40. Jubiläum der Kultreihe steht eine neue Enthüllung bevor. Am 25. Januar wird im Rahmen des Dragon Ball Genki Dama Festivals ein neues Dragon Ball-Spiel vorgestellt.

Das Event dient als zentraler Bestandteil der großen Jubiläumsfeier und soll erstmals zeigen, woran aktuell gearbeitet wird.

Die Präsentation findet direkt während des Festivals statt, das sich vollständig der Geschichte und Zukunft des Franchise widmet. Welche Art von Spiel enthüllt wird, bleibt noch offen, doch die Ankündigung sorgt bereits jetzt für spürbare Spannung in der Community.

Fans dürfen sich auf frische Informationen und den ersten offiziellen Blick auf das nächste Projekt im Dragon Ball-Universum in Kürze freuen.

  2. SPQRaiden 68810 XP Romper Domper Stomper | 24.01.2026 - 18:35 Uhr

    Geil, Dragon Ball!
    Hoffentlich gehts diesmal tiefer rein.
    Hatte zwar zuletzt Dragon Ball Kakarot gespielt aber das ging nicht so weit bis Beerus?!
    Oder hatte ich nen Update oder Erweiterung verpasst?

    0
  3. Hattori Hanzo 32460 XP Bobby Car Bewunderer | 24.01.2026 - 18:43 Uhr

    Dragon Ball gehört zu meiner Kindheit und ich mag die Serie auch heute noch. Bei den 3d Spielen bin ich mittlerweile leider raus, ist mir in den Kämpfen zu unübersichtlich geworden. Würde darum gerne mal ein Action RPG mit Kämpfen im Stil von Dragon Ball FighterZ sehen.

    0
  4. Fire12 8260 XP Beginner Level 4 | 24.01.2026 - 18:50 Uhr

    Bestimmt wieder nur ein brawler 😑
    Wünschte sie würden mal wieder ein Rpg
    mit rundenbasierten Kämpfen machen wie Attack of the Saiyajin

    0
  5. Katanameister 306140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.01.2026 - 19:06 Uhr

    Das freut mich, Dragonball geht immer, bin schon gespannt auf die Enthüllung.

    0
  6. Rotten 96605 XP Posting Machine Level 3 | 24.01.2026 - 19:28 Uhr

    Bin schon gespannt was präsentiert wird 😅✌🏻 schade das Akira Toriyama dies nichtmehr miterleben kann

    0
  7. Andreas1806 47530 XP Hooligan Bezwinger | 24.01.2026 - 19:55 Uhr

    Ich fand die bisherigen Kampf Adventures super von der Grafik.. aber wirklich spielbar fand ich das nicht. Vielleicht sind mir die 4 Dimensionen zu viel 🙂

    0

