Bandai Namco Entertainment: Neues Dragon Ball Spiel – großes Reveal zum 40. Jubiläum bestätigt

Dragon Ball feiert 40 Jahre und bringt ein neues Spiel mit: Das Genki Dama Festival kündigt eine frische Enthüllung an, die Fans weltweit elektrisiert.

Zum 40. Jubiläum der Kultreihe steht eine neue Enthüllung bevor. Am 25. Januar wird im Rahmen des Dragon Ball Genki Dama Festivals ein neues Dragon Ball-Spiel vorgestellt.

Das Event dient als zentraler Bestandteil der großen Jubiläumsfeier und soll erstmals zeigen, woran aktuell gearbeitet wird.

Die Präsentation findet direkt während des Festivals statt, das sich vollständig der Geschichte und Zukunft des Franchise widmet. Welche Art von Spiel enthüllt wird, bleibt noch offen, doch die Ankündigung sorgt bereits jetzt für spürbare Spannung in der Community.

Fans dürfen sich auf frische Informationen und den ersten offiziellen Blick auf das nächste Projekt im Dragon Ball-Universum in Kürze freuen.