Bandai Namco Entertainment: Neues Dragon Ball Spiel – großes Reveal zum 40. Jubiläum bestätigt

Zum 40. Jubiläum der Kultreihe steht eine neue Enthüllung bevor. Am 25. Januar wird im Rahmen des Dragon Ball Genki Dama Festivals ein neues Dragon Ball-Spiel vorgestellt.
Das Event dient als zentraler Bestandteil der großen Jubiläumsfeier und soll erstmals zeigen, woran aktuell gearbeitet wird.
Die Präsentation findet direkt während des Festivals statt, das sich vollständig der Geschichte und Zukunft des Franchise widmet. Welche Art von Spiel enthüllt wird, bleibt noch offen, doch die Ankündigung sorgt bereits jetzt für spürbare Spannung in der Community.
Fans dürfen sich auf frische Informationen und den ersten offiziellen Blick auf das nächste Projekt im Dragon Ball-Universum in Kürze freuen.
Hell yeah ! Ich bin gespannt was es wird.
Geil, Dragon Ball!
Hoffentlich gehts diesmal tiefer rein.
Hatte zwar zuletzt Dragon Ball Kakarot gespielt aber das ging nicht so weit bis Beerus?!
Oder hatte ich nen Update oder Erweiterung verpasst?
Kakarot ist nur DBZ und Daima wird ja so bisschen als Epilog von Z gesehen
Dragon Ball gehört zu meiner Kindheit und ich mag die Serie auch heute noch. Bei den 3d Spielen bin ich mittlerweile leider raus, ist mir in den Kämpfen zu unübersichtlich geworden. Würde darum gerne mal ein Action RPG mit Kämpfen im Stil von Dragon Ball FighterZ sehen.
Bestimmt wieder nur ein brawler 😑
Wünschte sie würden mal wieder ein Rpg
mit rundenbasierten Kämpfen machen wie Attack of the Saiyajin
Das freut mich, Dragonball geht immer, bin schon gespannt auf die Enthüllung.
Bin schon gespannt was präsentiert wird 😅✌🏻 schade das Akira Toriyama dies nichtmehr miterleben kann
Ich fand die bisherigen Kampf Adventures super von der Grafik.. aber wirklich spielbar fand ich das nicht. Vielleicht sind mir die 4 Dimensionen zu viel 🙂
40 Jahre Dragonball, krass 🤩.