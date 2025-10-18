Bandai Namco Entertainment: Neues Dragon Ball-Spiel wird im Januar enthüllt

Bandai Namco kündigt offiziell die Enthüllung eines neuen Dragon-Spiels im Rahmen des am 25. Januar des kommenden Jahres stattfindenden Dragon Ball Genkidamatsuri-Events an.
Direkt zum Start der in der Makuhari Messe in Chiba, Japan, stattfindenden Veranstaltung plant man das Spiel während des für 11:00 Uhr JST (entspricht 04:00 Uhr deutscher Zeit) angesetzten Panels „Genkida Stage+: New Game Super Announcement Stage!“ vorzustellen.
Leider enthielt die Ankündigung von Bandai Namco keinerlei Hinweise zum Spiel selbst. Mit Dragon Ball FighterZ 2, Dragon Ball Z: Kakarot 2 und Dragon Ball Xenoverse 3 gibt es aber gleich drei naheliegende Kandidaten. Auch ein komplett neues Spiel oder die Wiederbelebung eines Klassikers scheinen möglich.
Bin echt gespannt auf die Enthüllung, gibt ja auch einiges zum Remastern bzw. Remaken, eine Classic Kollektion wäre nicht übel.
Wäre top wenn endlich ein Dragonball Teil mit goku als kind käme und dem Herrn der Schildkröten 😅✌🏻 vielleicht mit einem Crossover 🤔 vielleicht mit Arale 😅 bin gespannt was se präsentieren