Bandai Namco Entertainment: Neues Dragon Ball-Spiel wird im Januar enthüllt

Bandai Namco kündigt offiziell die Enthüllung eines neuen Dragon Ball-Spiels für Januar des kommenden Jahres an.

Bandai Namco kündigt offiziell die Enthüllung eines neuen Dragon-Spiels im Rahmen des am 25. Januar des kommenden Jahres stattfindenden Dragon Ball Genkidamatsuri-Events an.

Direkt zum Start der in der Makuhari Messe in Chiba, Japan, stattfindenden Veranstaltung plant man das Spiel während des für 11:00 Uhr JST (entspricht 04:00 Uhr deutscher Zeit) angesetzten Panels „Genkida Stage+: New Game Super Announcement Stage!“ vorzustellen.

Leider enthielt die Ankündigung von Bandai Namco keinerlei Hinweise zum Spiel selbst. Mit Dragon Ball FighterZ 2, Dragon Ball Z: Kakarot 2 und Dragon Ball Xenoverse 3 gibt es aber gleich drei naheliegende Kandidaten. Auch ein komplett neues Spiel oder die Wiederbelebung eines Klassikers scheinen möglich.