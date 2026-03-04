Bandai Namco Entertainment: Neues Rollenspiel wird in Kürze enthüllt

Ohne großes Vorgeplänkel kündigt Bandai Namco Entertainment die Enthüllung eines neuen Rollenspiels für den 6. März ab 00.00 Uhr deutscher Zeit an. Weitere Informationen zum Spiel gibt es nicht.
In der YouTube-Beschreibung heißt es lediglich „Eine Ruhe, die bald gestört werden wird“, was auf einen neuen Teil der Tales-Reihe hindeuten könnte, deren letzter Hauptableger mit Tales of Arise mittlerweile fast fünf Jahre zurückliegt.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wäre cool, hoffentlich kommt ein neues Tales, vielleicht mal mit rundenbasiertem Kampfsystem.
Bandai macht immer gute Sachen, wird bestimmt irgendwas cooles, die Tales Reihe ist immer solide.
Bin gespannt.
Die sollen lieber einen neuen Soul Calibur zeigen
Dafür wäre ich zu haben. Es wäre zu wünschen, dass sie wieder an die Erfolge Alter Teile anknüpfen könnten
Das wäre der Brecher. Aber da kommt wohl leider nichts mehr…
Also vom Sneek Peak sahs eher nach The Tower of Druaga aus 😀
Der Teaser sah jetzt weniger nach Tales of aus, auser es wird nicht so qualitativ hochwertig wie Arise.
Hoffe natürlich dennoch auf ein neues Tales of.
Teaser wirkte nicht wie Tales, erinnerte mehr an Zelda.
Schauen wir mal, wäre cool, wenn Bandai ein Zelda Like bringen würden, nachdem Nintendo selbst keine klassischen Zelda mehr macht..
Wird sicher ein JRPG xD
Aber bei Tales bin ich raus… Das ellenlage Gelaber *gähn*