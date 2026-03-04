Bandai Namco Entertainment: Neues Rollenspiel wird in Kürze enthüllt

Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Bandai Namco plant in Kürze ein nicht näher genanntes, neues Rollenspiel zu enthüllen. Die Spekulationen sind eröffnet!

Ohne großes Vorgeplänkel kündigt Bandai Namco Entertainment die Enthüllung eines neuen Rollenspiels für den 6. März ab 00.00 Uhr deutscher Zeit an. Weitere Informationen zum Spiel gibt es nicht.

In der YouTube-Beschreibung heißt es lediglich „Eine Ruhe, die bald gestört werden wird“, was auf einen neuen Teil der Tales-Reihe hindeuten könnte, deren letzter Hauptableger mit Tales of Arise mittlerweile fast fünf Jahre zurückliegt.

  1. Katanameister 344740 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 04.03.2026 - 06:35 Uhr

    Wäre cool, hoffentlich kommt ein neues Tales, vielleicht mal mit rundenbasiertem Kampfsystem.

  2. Teddofryo 110155 XP Scorpio King Rang 1 | 04.03.2026 - 06:50 Uhr

    Bandai macht immer gute Sachen, wird bestimmt irgendwas cooles, die Tales Reihe ist immer solide.

  5. Drakeline6 194115 XP Grub Killer Elite | 04.03.2026 - 07:06 Uhr

    Der Teaser sah jetzt weniger nach Tales of aus, auser es wird nicht so qualitativ hochwertig wie Arise.
    Hoffe natürlich dennoch auf ein neues Tales of.

  6. Homunculus 297840 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 04.03.2026 - 08:12 Uhr

    Teaser wirkte nicht wie Tales, erinnerte mehr an Zelda.

    Schauen wir mal, wäre cool, wenn Bandai ein Zelda Like bringen würden, nachdem Nintendo selbst keine klassischen Zelda mehr macht..

  7. Mech77 86215 XP Untouchable Star 3 | 04.03.2026 - 12:26 Uhr

    Wird sicher ein JRPG xD

    Aber bei Tales bin ich raus… Das ellenlage Gelaber *gähn*

