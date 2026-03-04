Bandai Namco Entertainment: Neues Rollenspiel wird in Kürze enthüllt

Bandai Namco plant in Kürze ein nicht näher genanntes, neues Rollenspiel zu enthüllen. Die Spekulationen sind eröffnet!

Ohne großes Vorgeplänkel kündigt Bandai Namco Entertainment die Enthüllung eines neuen Rollenspiels für den 6. März ab 00.00 Uhr deutscher Zeit an. Weitere Informationen zum Spiel gibt es nicht.

In der YouTube-Beschreibung heißt es lediglich „Eine Ruhe, die bald gestört werden wird“, was auf einen neuen Teil der Tales-Reihe hindeuten könnte, deren letzter Hauptableger mit Tales of Arise mittlerweile fast fünf Jahre zurückliegt.