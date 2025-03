Bandai Namco Entertainment: Once Upon a KATAMARI und Gekishin Squadra registriert

Autor:, in / Bandai Namco Entertainment

Mit Once Upon a KATAMARI und Gekishin Squadra wurden von Bandai Namco zwei Namen Markenrechtlich angemeldet.

Der japanische Publisher sicherte sich in Europa den Namen für das potenzielle Spiel „Once Upon a KATAMARI“. Für Europa und den USA wurde zudem „Gekishin Squadra“ gesichert.

Nach den letzten Remaster-Versionen von KATAMARI könnte mit Once Upon a KATAMARI der erste neue Teil seit 2011 in der Entwicklung sein.

Unklar ist hingegen, was sich hinter Gekishin Squadra verbirgt.

Es bleibt abzuwarten, ob es sich hinter den Markenanmeldungen tatsächlich Spiele verbergen, die auch das Licht der Videospielwelt erblicken werden.