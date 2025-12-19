Bandai Namco Entertainment: Park Beyond-Entwickler an privaten Investor verkauft

Bandai Namco Entertainment hat seine Beteiligung am deutschen Entwicklerstudio Limbic Entertainment beendet. Das in Langen ansässige Studio mit über 100 Beschäftigten wurde an einen bislang nicht genannten privaten Investor veräußert.

Angaben zum Kaufpreis oder zur Identität des Investors aus dem Games-Segment liegen derzeit nicht vor.

Limbic Entertainment ist unter anderem für Titel wie Park Beyond und Tropico 6 bekannt. Bandai Namco begründete die Trennung mit einer strategischen Portfolio-Bereinigung, um den Fokus künftig stärker auf besonders vielversprechende Geschäftsfelder zu richten.