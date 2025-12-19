Bandai Namco Entertainment: Park Beyond-Entwickler an privaten Investor verkauft

Image: BANDAI NAMCO Entertainment

Bandai Namco Entertainment verkauft Park Beyond-Entwickler Limbic an unbekannten Investor.

Bandai Namco Entertainment hat seine Beteiligung am deutschen Entwicklerstudio Limbic Entertainment beendet. Das in Langen ansässige Studio mit über 100 Beschäftigten wurde an einen bislang nicht genannten privaten Investor veräußert.

Angaben zum Kaufpreis oder zur Identität des Investors aus dem Games-Segment liegen derzeit nicht vor.

Limbic Entertainment ist unter anderem für Titel wie Park Beyond und Tropico 6 bekannt. Bandai Namco begründete die Trennung mit einer strategischen Portfolio-Bereinigung, um den Fokus künftig stärker auf besonders vielversprechende Geschäftsfelder zu richten.

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 272940 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.12.2025 - 15:08 Uhr

    War wohl nicht profitabel genug für Bandai Namco, mal abwarten, wie es mit dem Studio nun weitergehen wird mit dem neuen Investor.

    0
  2. DerOpaZockt 78140 XP Tastenakrobat Level 4 | 19.12.2025 - 15:42 Uhr

    Dann kann man den angestellten des Studios nur die Daumen drücken, oftmals ist dies der Anfang vom Ende. Aber warten wir ab, ich hoffe eher auf positive Nachrichten von diesem Studio.

    0
  7. SnakeForce 85 35065 XP Bobby Car Raser | 19.12.2025 - 17:17 Uhr

    Ich hoffe mal, dass das gut geht und weiter läuft, die Spiele sind echt gut und machen viel Spaß, wäre schade wenn es krachen geht und dort nix mehr kommt.

    Mal auf weitere News abwarten.

    0

