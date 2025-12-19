Bandai Namco Entertainment: Park Beyond-Entwickler an privaten Investor verkauft

Bandai Namco Entertainment hat seine Beteiligung am deutschen Entwicklerstudio Limbic Entertainment beendet. Das in Langen ansässige Studio mit über 100 Beschäftigten wurde an einen bislang nicht genannten privaten Investor veräußert.
Angaben zum Kaufpreis oder zur Identität des Investors aus dem Games-Segment liegen derzeit nicht vor.
Limbic Entertainment ist unter anderem für Titel wie Park Beyond und Tropico 6 bekannt. Bandai Namco begründete die Trennung mit einer strategischen Portfolio-Bereinigung, um den Fokus künftig stärker auf besonders vielversprechende Geschäftsfelder zu richten.
War wohl nicht profitabel genug für Bandai Namco, mal abwarten, wie es mit dem Studio nun weitergehen wird mit dem neuen Investor.
Dann kann man den angestellten des Studios nur die Daumen drücken, oftmals ist dies der Anfang vom Ende. Aber warten wir ab, ich hoffe eher auf positive Nachrichten von diesem Studio.
Bekoomt man den hals wohl nicht voll.
Hoffe, dass es keine negativen Auswirkungen auf die Beschäftigen hat
Will ich hoffen das es gut wird
Okay aber irgendwer hat für Limbic Geld in die Hand genommen.
Hoffentlich müssen keine Mitarbeiter gehen
Bei so Firmen verscherbeln muss immer jemand gehen. Doppelte Positionen werden aufgelöst.
Ich hoffe mal, dass das gut geht und weiter läuft, die Spiele sind echt gut und machen viel Spaß, wäre schade wenn es krachen geht und dort nix mehr kommt.
Mal auf weitere News abwarten.
Da werden wieder einige ihren Job verlieren 😮💨