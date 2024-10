Bandai Namco Entertainment: Retro-Collection zu TEKKEN unwahrscheinlich

Aktuell erfreuen sich Remakes, Remasters und Klassiker-Sammlung großer Beliebtheit. Vor allem Capcom tut sich durch diverse Neuauflagen verschiedener Spiele besonders hervor.

Neben überarbeiteten Versionen zu Resident Evil 1-4 oder dem Dead Rising Deluxe Remaster veröffentlichte man kürzlich mit Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics auch eine Sammlung seiner klassischen 2D-Prügelspiele.

Ob eine Kollektion solcher Art auch für die Tekken-Reihe infrage käme, wurde TEKKEN-Chef Katsuhiro Harada in einem Interview mit TheGamer gefragt.

Harada glaubt nicht an eine große Nachfrage für eine TEKKEN-Sammlung, da die Spiele aufgrund ihrer 3D-Grafik sehr schlecht gealtert seien, was allgemein einen großen Nachteil im Vergleich mit 2D-Kampfspielen darstelle:

„Bei [2D-]Kampfspielen ist das anders, weil 3D-Kampfspieler dazu neigen, die neueste Version zu spielen.“

„Von Anfang an waren es die Polygon-Charaktermodelle, die die Grafik zu dieser Zeit wirklich vorantrieben. Wenn man sie also später sieht, wirken sie nicht mehr so beeindruckend wie früher.“

„2D-Kampfspiele, die nur aus Sprite-Charakteren und so bestanden, scheinen grafisch nicht so sehr zu altern. Und es ist nicht der Hauptgrund, warum die Leute sie überhaupt gespielt haben.“