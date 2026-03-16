Bandai Namco Entertainment: Sucht Designer für neues, noch unbekanntes Kampfspiel

Eine neue Stellenanzeige von Bandai Namco deutet auf ein bisher unbekanntes Kampfspiel-Projekt hin, das Charakter- und Systemdesign kombiniert.

Bandai Namco hat eine Stellenanzeige für einen Game-Designer veröffentlicht, der an einem noch nicht näher spezifizierten Fighting Game arbeiten soll. Das Projekt umfasst offenbar die gesamte Planung von Spielsystem, Charakterdesign und Spielbalance.

Der zukünftige Designer soll eng mit Ingenieuren, visuellen Designern, Szenarioautoren und anderen Teammitgliedern zusammenarbeiten. Verantwortlich ist man für sämtliche Entwicklungsphasen – von der Planung über die Produktion bis hin zum Betrieb.

Die Aufgabenliste deutet auf ein umfangreiches Projekt hin: Neben Kampfcharakteren sollen auch NPCs, Stages, Effekte, Sounds, Szenarien und Online-Systeme wie Lobbys, Rankings und Kämpfe geplant werden. Auch Charakteranpassungen spielen offenbar eine große Rolle.

Analysten spekulieren, dass das Projekt auf bekannte Franchises wie Soulcalibur oder Super Smash Bros. hindeuten könnte.

Während Soulcalibur für Charakteranpassung bekannt ist, würden NPCs besser zu Super Smash Bros. passen, da hier viele Nebencharaktere, Stage-Elemente und Hilfsfiguren vorkommen. Ein definitives Statement gibt es jedoch nicht, sodass auch ein völlig neues Kampfspiel denkbar ist.

Bis Bandai Namco offizielle Details veröffentlicht, bleibt das Projekt vor allem eine spannende Spekulation für Fans von Fighting Games. Was könnte es sein?