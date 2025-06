Bandai Namco Entertainment: Tales of Series deutet große Neuigkeiten zum Jubiläum an

Tales of Series 30th Anniversary Remastered! Zum 30-jährigen Jubiläum der beliebten Tales of-Reihe hat Bandai Namco offiziell ein Remaster angekündigt, das ausgewählte Titel der traditionsreichen JRPG-Serie in überarbeiteter Form zurückbringt.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der Feierlichkeiten rund um das Serienjubiläum und richtet sich sowohl an langjährige Fans als auch an Neueinsteiger, die bisher keinen Zugang zu den früheren Titeln hatten.

Weitere Details sind bisher nicht bekannt, was sich aber im Sommer ändern soll!

We have some big news coming…⁰⁰Stay tuned👀 pic.twitter.com/rkVHTyZbdo

— Tales of Series (@TalesofSeries) June 8, 2025