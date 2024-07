Bandai Namco Entertainment: Tales of Xillia Remastered anscheinend enthüllt

Das Spiel Tales of Xillia Remastered wurde möglicherweise von einem Händler geleakt.

Wie Jay_RPGee via Reddit berichtet, wird das Spiel, das für alle modernen Plattformen aufgelistet ist, bei zwei tschechischen und einem slowakischen Einzelhändler aufgeführt.

Die Spielbeschreibung wurde wie folgt im Store wiedergegeben:

„Kehren Sie zurück in die antike Welt von Tales of Xillia in einer neuen, überarbeiteten Präsentation für moderne Spielkonsolen. Schlüpfe in die Rolle eines der Helden und begib dich in eine Welt, in der Menschen und Geister in Harmonie zusammenleben.“