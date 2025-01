Bandai Namco Entertainment: Vertrieb physischer Spiele von Square Enix in Deutschland

Bandai Namco Entertainment Europe gab die Erweiterung seiner Vertriebsvereinbarung mit Square Enix Limited bekannt.

Ab dem 1. Februar 2025 werden die Tochtergesellschaften von Bandai Namco Entertainment in Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien und den nordischen Ländern für alle Handelsaktivitäten für physische Spieleveröffentlichungen von Square Enix in ihren Märkten verantwortlich sein.

„Diese Erweiterung unterstreicht die fantastische Arbeit, die Bandai Namco in den letzten Jahren auf dem französischen und ANZ-Markt geleistet hat“, kommentiert Alberto Gonzalez Lorca, VP of Business Development and the Southern European Market bei Bandai Namco Entertainment Europe, “die Festigung unserer Beziehung zu Square Enix zementiert uns als erstklassigen Vertriebspartner für japanische Publisher auf dem europäischen Markt.“

„Square Enix freut sich, die bestehende Partnerschaft mit dem sehr erfahrenen und qualifizierten Team von Bandai Namco Entertainment auszubauen. Wir freuen uns, das Geschäftspotenzial für unsere physischen Spieleveröffentlichungen in Europa gemeinsam zu festigen und eine erfolgreiche Zukunft aufzubauen“, so Karine Parker, Senior Director of Sales and Operations in Europa.