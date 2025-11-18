Bandit Trap: Von Kevin – Allein zu Haus inspirierte Action

PM Studios und Entwickler PICOMY verkünden, dass Bandit Trap, der wilde und verrückte 3-gegen-1-Multiplayer-Showdown, am 6. Februar 2025 für PC und Konsolen erscheint.

Wenn ihr schon vor Februar in den Spielspaß eintauchen wollt, meldet euch für die beiden öffentlichen Betas vom 27. bis 30. November und vom 5. bis 7. Dezember an, für die ihr euch jetzt hier registrieren könnt.

In Bandit Trap schlüpfen die Spieler entweder in die Rolle des listigen Banditen oder des unerschrockenen Fallenstellers. Ein gerissener Fallensteller tritt gegen drei Banditen an, die darauf aus sind, verschiedene Schätze aus dem Haus des Fallenstellers zu stehlen.

Wird der Fallensteller die Diebe, die in sein Haus eindringen, überlisten können, oder werden die Banditen mit ihren gesammelten Schätzen eine gewagte Flucht schaffen, bevor der Fallensteller sie abwehren kann?

Jedes Match ist ein unvorhersehbarer und lustiger Wettkampf: Zerschlagt Wände, flutet Räume oder friert sogar ganze Etagen ein, um zu gewinnen. Trapper können krasse Vorrichtungen einsetzen, um Banditen wegzuschleudern oder plattzumachen, während die Banditen sich durch das Chaos schlängeln, um Beute zu ergattern und heil zu entkommen.

Mit zerstörbaren Umgebungen und dynamischem Gameplay gleicht kein Match dem anderen.

Features:

3-gegen-1-Multiplayer-Chaos: Schließt euch als drei Banditen zusammen oder spielt als Trapper, um euer Zuhause zu verteidigen.

Kreative Fallen: Nutzt physikbasierte Fallen und clevere Taktiken, um eure Gegner zu überlisten.

Dynamische Umgebungen: Kein Spiel gleicht dem anderen, denn dank dynamischer und zerstörbarer Levels könnt ihr Wände einreißen, Räume fluten und vieles mehr.

Spaß für die ganze Familie: Entwickelt für Spieler jeden Alters, mit chaotischer Action und Spaß für alle.

https://www.youtube.com/watch?v=XnH78jXGays