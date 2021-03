Bang & Olufsen Portal Wireless Gaming Headset: Besonderheiten des Premium Headsets vorgestellt

Die Katze ist aus dem Sack. Das neue Premium Headset von Microsoft und Bang & Olufsen wurde vorgestellt. Es hört auf den kurzen und knackigen Namen: Bang & Olufsen Beoplay Portal Wireless. Erscheinen wird es in den Farben Anthrazit Schwarz, Grauer Nebel und Marine Messing.

Vorbestellungen werden ab sofort entgegengenommen:

Zu den Features zählen:

Anpassen der Balance zwischen Spiel-Lautstärke und Chat-Lautstärke – Direkt am Kopfhörer selbst oder in der Bang & Olufsen Audio App

Verbinden via 2,4 Ghz WLAN, Bluetooth 5.1 und aptX Adaptive

Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit bei der Benutzung von Xbox Wireless, Bluetooth und aktivierter Geräuschunterdrückung

Bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit bei der reinen Nutzung von Bluetooth und aktivierter Geräuschunterdrückung

Dolby Atmos kompatibel

Anders als beim Xbox Wireless Headset, gibt es bei den Hörern von Bang & Olufsen kein Mikrofon im klassischen Sinne, welches man sieht, sondern es wird ein Mikrofon, das im Kopfhörer selbst verbaut ist, genutzt. Dieses soll Hintergrundgeräusche rausfiltern und eure Stimme klar und deutlich wiedergeben.

Eine App um eure Soundbedürfnisse anzupassen darf natürlich auch nicht fehlen. Diese kann auf Android- und iOS-Geräten heruntergeladen und benutzt werden. Dort habt ihr dann verschiedene Equalizer-Voreinstellungen die ihr ganz nach eurem Belieben anpassen oder durchschalten könnt.

Wählen könnt ihr zwischen Game, FPS, RPG, Music, Movies und Custom. Bei Custom oder auch Benutzerdefiniert zu Deutsch, könnt ihr den Equalizer so anpassen, wie es eure Ohren mögen.

Das Design des Headsets wurde von Jakob Wagner entwickelt. Es ist leicht und schlicht und hat ein Gesamtgewicht von 282 Gramm. An den Ohrhörern selbst befindet sich eine kapazitive Touch-Steuerung, welche die Lautstärke und Spiel/Chat-Balance regelt.

Auf der rechten Seite steuert ihr die Lautstärke und auf der linken Seite die Spiel/Chat-Balance. Dies geschieht durch einfaches hoch- oder runterwischen mit dem Finger. Doppeltes antippen sorgt dafür, dass euer Mikrofon stumm oder scharf geschaltet wird. Wenn ihr euch per Bluetooth mit eurem Telefon verbunden habt, könnt ihr am linken Hörer die aktive Geräuschunterdrückung an- und ausschalten. Dies muss einmal kurz in der App konfiguriert werden.

Preislich finden wir uns bei 499 € wieder. Ausgeliefert wird das gute Stück im April in Schwarz und die anderen Farben im Mai. Allerdings muss man hier differenzieren. Laut Microsoft ist das Anthrazit Schwarz in den USA und Kanada sofort erhältlich, während man für das „Grauer Nebel“ und „Marine Messing“ bis Mai warten muss. Laut Amazon.de ist Anthrazit Schwarz gar nicht verfügbar, für Grauer Nebel ist der 20. Mai und für Marine Messing der 27. Mai angegeben. Microsft gibt an, dass das Headset in Schwarz am 29. April 2021 erscheint. Die graue Version am 20. Mai und die Navy-Variante am 27. Mai 2021.

Bang & Olufsen Beoplay Portal Vorbestellung