Bang & Olufsen Portal Wireless Gaming Headset: Erste Details und Preis zum High-End Xbox Headset

Heute erreichen uns erste handfeste Informationen zum speziell für Xbox und Windows 10 designten Bang & Olufsen Portal Wireless Gaming Headset.

Berichten zufolge erscheint das Headset für den High-End-Bereich bereits am 28. April 2021.

Der Preis: 499,- US-Dollar.

Nachfolgend haben wir erste technische Details und Bilder zum Bang & Olufsen Portal Wireless Gaming Headset.

Weitere Details sollten am Nachmittag zur offiziellen Enthüllung folgen.

The Bang & Olufsen x Xbox wireless headset is cost $499/£449 🎧 pic.twitter.com/MrqWycrhid

Specially designed for Xbox and Windows 10.

More info to come at 3pm CET pic.twitter.com/ns0p3abNZb

— Xbox News (@_XboxNews) March 30, 2021