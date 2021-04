Bang & Olufsen Portal Wireless Gaming Headset: Unboxing-Video zum 500,- Euro Headset

Über das Bang & Olufsen Beoplay Portal Headset haben wir bereits berichtet. Nun wurde ein offizielles Unboxing-Video von Microsoft veröffentlicht:

Die Headphones können in drei unterschiedlichen Farben zu drei unterschiedlichen Lieferterminen vorbestellt werden:

Das Headset erscheint in Schwarz am 29. April 2021. Die graue Version am 20. Mai und die Navy-Variante am 27. Mai 2021.