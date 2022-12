Banishers: Ghosts of New Eden: Brandneues Action-RPG enthüllt

Mit Banishers: Ghosts of New Eden erscheint Ende 2023 ein brandneues Action-RPG für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Nach dem Erfolg von Vampyr kündigten Focus Entertainment und Don’t Nod eine weitere Zusammenarbeit an, die das ambitionierteste Projekt in der Historie beider Firmen darstellen sollte.

Focus Entertainments Teilnahme an den The Game Awards 2022 (5 Nominierungen für A Plague Tale: Requiem, 2 Nominierungen für Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) ist nun der richtige Zeitpunkt, das neue Projekt, welches Ende 2023 erscheinen soll, zu enthüllen: Banishers: Ghosts of New Eden.

Erlebt ein mächtiges und durch starke Erzählung unterstütztes Action-RPG, welches euch in die Haut zweier Geisterjäger und Liebenden schlüpfen lässt. Ein Spiel, welches euch vor unmögliche Entscheidungen und ihre dramatischen Konsequenzen stellt – sowohl für die Lebenden als auch für die Toten. Der World Premiere Reveal Trailer zeigt die Stärken von DON’T NOD: Eine beeindruckende Art Direction, starke Charaktere und einen noch stärkeren Plot sowie eine einzigartige Fantasy Welt.

“Wir sind so aufgeregt, endlich den Schleier über Banishers zu lüften, einem Projekt, welches aus der langen Partnerschaft mit DON’T NOD entstanden ist” sagt John Bert, Managing Director bei Focus Entertainment, “Das Studio verfügt über ein unvergleichliches Talent für kreative Welten, die so einzigartig wie immersiv sind. Sie sind beeindruckende Geschichtenerzähler, die wissen, wie man innovatives Gameplay mit Narrativen und Emotionen verknüpft. Und genau das tun sie mit Banishers. Es ist ein sehr ambitioniertes Projekt, welches von Spielern auf der ganzen Welt heiß erwartet werden dürfte”. „Ich bin stolz auf das talentierte Team, welches an diesem neuen, aufregenden Action-RPG arbeitet und gleichzeitig froh, einmal mehr die Unterstützung unseres Partners Focus Entertainment an unserer Seite zu wissen.” sagt Oskar Guilbert, CEO von DON’T NOD, “ Wir sind super aufgeregt, dass die Ankündigung auf den The Game Awards stattfindet und hoffen, dass der erste Teaser Spielern einen Eindruck von der tiefen und intensiven Erfahrung vermittelt, die Banishers: Ghosts of New Eden bieten wird. Wir freuen uns, in den kommenden Monaten noch mehr zu zeigen!“

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint Ende 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.