Banishers: Ghosts of New Eden: Das sind die Anpassungsfähigkeiten im Kampf

In einem neuen Video werden euch die Anpassungsfähigkeite im Kampf von Banishers: Ghosts of New Eden gezeigt.

Banishers: Ghosts of New Eden präsentiert euch in einem neuen Video die Anpassungsfähigkeiten im Kampf. New Eden wird von bösartigen Kreaturen und Geistern heimgesucht, und es ist eure Aufgabe, diese zu beseitigen.

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar 2024 und kann ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellt werden. Käufer der physischen Version erhalten den DLC „Wanderer-Set“.