Banishers: Ghosts of New Eden: Entscheidungen und Konsequenzen

Focus Entertainment hat einen neuen Banishers: Ghosts of New Eden Trailer veröffentlicht, der euch die Entscheidungen und Konsequenzen näherbringt.

In Banishers: Ghosts of New Eden von Focus Entertainment geht es besonders um die Entscheidungen und Konsequenzen, die ihr im Spiel treffen und erleben werdet.

Zuvor konntet ihr schon die Entscheidungen aus Banishers: Ghosts of New Eden erleben und beobachten, wie die Haupcharaktere die Konsequenzen ihrer Handlungen abwägen.

Die Stimmen der Charaktere Red und Antea – bekannt aus der von Kritikern gefeierten Serie “Bodies” – wurden ebenfalls schon in einem Video, „The Weight of Consequences“, vorgestellt. Erlebt das Spiel mit den Augen von Amaka Okafor und Russ Bain, den englischen Stimmen des Duos, begleitet von Stéphane Beauverger, dem erzählerischen Leiter des Spiels.

Banishers: Ghosts of New Eden wird am 13. Februar 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht.