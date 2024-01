Banishers: Ghosts of New Eden: Neuer Trailer stellt das Bestiarium vor

Ein neuer Trailer stellt die furchteinflößenden Monster des kommenden Geisterjäger-Adventures Banishers: Ghosts of New Eden vor.

Im kommenden Action-Adventure Banishers: Ghosts of New Eden von Entwickler Don’t Nod geht es ab Februar im mystischen Nordamerika des Jahres 1695 auf Geisterjagd.

Eine Sache darf dabei natürlich nicht fehlen: Jede Menge furchteinflößende Monster und Kreaturen, die nach dem Leben Unschuldiger trachten. Was Spieler erwartet, demonstriert der neu veröffentlichte Bestiarium-Trailer zu Banishers: Ghosts of New Eden:

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.