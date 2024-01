Banishers: Ghosts of New Eden: Portrait von Red

Banishers: Ghosts of New Eden präsentiert ein neues Video. Diesmal gibt es Red’s Portrait zubsehen.

In Banishers: Ghosts of New Eden schlüpfen die Spieler in die Rollen von Antea Duarte und Red mac Raith, zwei erfahrenen Geisterjägern, die nach New Eden geschickt wurden, um den Siedlern zu helfen.

Doch die Lage spitzt sich dramatisch zu, als Antea bei einem unvorsichtigen Angriff auf tragische Weise ums Leben kommt und selbst zu einem der Geister wird, die sie so sehr verachtet.

Durch diese katastrophale Wendung der Ereignisse ist Red hin- und hergerissen zwischen seinem Eid, die Lebenden vor bösen Geistern zu schützen, und der verheerenden Realität des Zustands seiner Mentorin und Geliebten Antea.

Hier könnt ihr euch Red’s Portrait anschauen: