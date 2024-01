Banishers: Ghosts of New Eden: Verkörperung von zwei Charakteren

Die Verkörperung von zwei Charakteren wird euch im neuesten Banishers: Ghosts of New Eden-Video präsentiert.

In Banishers: Ghosts of New Eden begleiten Spieler die zwei erfahrenen Geisterjäger Antea Duarte und Red Mac Raith.

Nach Anteas tragischem Tod und ihrer anschließenden Rückkehr als Geist steht das Paar vor einem schier unlösbaren moralischen Dilemma. Da Anteas Geist nun zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten feststeckt, müssen die beiden eine schmerzhafte Entscheidung treffen: entweder ihre Seele freilassen und sie für immer gehen lassen oder ihren Bannschwur verraten, indem sie die Lebenden opfern, um sie ins Leben zurückzubringen.

Die Verkörperung der beiden Charaktere wird euch nun im folgenden Video präsentiert:

Banishers: Ghosts of New Eden erscheint am 13. Februar 2024 und kann bereits vorbestellt werden: