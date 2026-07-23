Baphomets Fluch: Die Spiegel der Finsternis Reforged: Erscheint auch als Box-Version

Red Art Games hat eine physische Veröffentlichung von Baphomets Fluch – Die Spiegel der Finsternis: Reforged angekündigt. Das überarbeitete Adventure von Revolution Software erscheint am 19. Februar 2027 als Box-Version für Xbox Series X, PlayStation 5 und Nintendo Switch.
Neben einer Standard Edition wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 außerdem eine auf 500 Exemplare limitierte Deluxe Edition geben.
Standard- und Deluxe-Edition angekündigt
Die Deluxe Edition enthält neben dem Spiel unter anderem:
- einen exklusiven Schuber mit dem Cover des Originalspiels,
- den Soundtrack auf CD,
- einen Pixel-Nico-Schlüsselanhänger,
- sowie ein gedrucktes Handbuch.
- eine Deluxe-Ausgabe für die Xbox-Version ist nicht vorgesehen.
Die Standard Edition wird über verschiedene Händler vertrieben und enthält ebenfalls ein Handbuch. Je nach Verkaufsregion wird sie mit einem lokalisierten Cover ausgeliefert, darunter auch eine deutsche Version.
Baphomets Fluch – Die Spiegel der Finsternis: Reforged ist eine vollständig überarbeitete Version des Adventure-Klassikers und modernisiert den zweiten Teil der beliebten Reihe mit überarbeiteter Grafik und weiteren technischen Verbesserungen.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Klassiker. Ich mag es immer noch.
Sehr cooles Game, toller Klassiker, wunderschöne Cover.
Freu mich drauf, fand die Reforged Version vom ersten Teil schon super gelungen 🙂
fein, fein, aber was ist mit dem neuen 2023 angekündigten Teil ich glaube der hiess Parzival’s Stone ? Solang kann ja nun so eine Entwicklung von einem P&C Adventure auch nicht dauern