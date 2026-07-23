Baphomets Fluch: Die Spiegel der Finsternis Reforged: Erscheint auch als Box-Version

Das überarbeitete Adventure Baphomets Fluch – Die Spiegel der Finsternis: Reforged erhält eine physische Veröffentlichung für Xbox Series X, PS5 und Nintendo Switch.

Red Art Games hat eine physische Veröffentlichung von Baphomets Fluch – Die Spiegel der Finsternis: Reforged angekündigt. Das überarbeitete Adventure von Revolution Software erscheint am 19. Februar 2027 als Box-Version für Xbox Series X, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Neben einer Standard Edition wird es für Nintendo Switch und PlayStation 5 außerdem eine auf 500 Exemplare limitierte Deluxe Edition geben.

Standard- und Deluxe-Edition angekündigt

Die Deluxe Edition enthält neben dem Spiel unter anderem:

einen exklusiven Schuber mit dem Cover des Originalspiels,

den Soundtrack auf CD,

einen Pixel-Nico-Schlüsselanhänger,

sowie ein gedrucktes Handbuch.

eine Deluxe-Ausgabe für die Xbox-Version ist nicht vorgesehen.

Die Standard Edition wird über verschiedene Händler vertrieben und enthält ebenfalls ein Handbuch. Je nach Verkaufsregion wird sie mit einem lokalisierten Cover ausgeliefert, darunter auch eine deutsche Version.

Baphomets Fluch – Die Spiegel der Finsternis: Reforged ist eine vollständig überarbeitete Version des Adventure-Klassikers und modernisiert den zweiten Teil der beliebten Reihe mit überarbeiteter Grafik und weiteren technischen Verbesserungen.