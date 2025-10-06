Baphomets Fluch: Die Spiegel der Finsternis Reforged: Klassiker erhält originalgetreue Neuauflage

Revolution Software hat heute den Schleier über der Entwicklung von Baphomets Fluch: Die Spiegel der Finsternis Reforged gelüftet, einer originalgetreuen Neuauflage des zweiten Spiels der beliebten und mehrfach preisgekrönten Abenteuerserie.

Die neue Ausgabe, die für PC (Windows, Mac, Linux) und Konsolen (PlayStation 5, Xbox One / Series X|S, Nintendo Switch) entwickelt wird, knüpft an den Erfolg von Baphomets Fluch: Die Verschwörung der Tempelritter: Reforged aus dem Jahr 2024 an, das von Kritikern positiv aufgenommen wurde und eine Bestätigung für die Mission von Revolution darstellt, sowohl eine neue Generation von Spielern als auch bestehende Fans der Serie anzusprechen.

Zeitgleich mit der Ankündigung wird Revolution eine „Coming Soon“-Seite für das Spiel auf Kickstarter einrichten und Fans einladen, sich für Updates anzumelden. Weitere Neuigkeiten folgen in Kürze …

„Die Spiegel der Finsternis war schon immer eines unserer beliebtesten Spiele, und mit Reforged konnten wir es auf eine Weise verbessern, die das Original respektiert und es gleichzeitig für ein modernes Publikum zum Strahlen bringt“, sagt Charles Cecil, Gründer und CEO von Revolution Software. „Genau wie beim ersten Spiel können wir es kaum erwarten, dass alte und neue Spieler es wieder erleben können.“

Features:

Schlüpft in die Rolle des amerikanischen Touristen George Stobbart und der scharfsinnigen französischen Journalistin Nico Collard, während sie eine tödliche Maya-Verschwörung aufdecken, die mit antiken Artefakten und dunkler Magie durchsetzt ist.

Reist durch Europa, die Karibik und Mittelamerika, löst Rätsel, überlistet Feinde und deckt das Geheimnis hinter dem furchterregenden „Rauchenden Spiegel” auf.

Erlebt die legendären Schauplätze des Spiels, die zum ersten Mal in wunderschöner High Definition und mit kristallklarem Sound dargestellt werden.

Wechselt mit einem Klick zwischen der Originalversion des Spiels von 1997 und der neuen, überarbeiteten Grafik.

Spielt das Spiel so, wie ihr es möchtet – wählt zwischen einem „traditionellen Modus“ für diejenigen, die Abenteuer so genießen, wie sie früher waren, und einem „Story-Modus“ für diejenigen, die subtile Hinweise wünschen, um sicherzustellen, dass sie nie frustriert werden.

Baphomets Fluch: Die Spiegel der Finsternis Reforged wird derzeit für PC (Windows, Mac, Linux) und Konsolen (PlayStation 5, Xbox One / Series X|S, Nintendo Switch) entwickelt und soll Anfang 2026 erscheinen.