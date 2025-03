Baptiste: Erbarmungsloser Abstieg in den Albtraum

Autor:, in / Baptiste

Abstieg in den Albtraum von Baptiste! Firenut Games enthüllt einen erschütternden neuen Gameplay-Trailer für das kommende psychologische Horror-Erlebnis.

Der Indie-Publisher und -Entwickler Firenut Games wagt mit der Enthüllung eines neuen Gameplay-Trailers den Schritt in den verstörenden Albtraum von Baptiste.

Baptiste wurde von Digital Dream entwickelt und ist ein psychologischer Horror, der in den Wahnsinn führt. Der verzweifelte Versuch einer Familie, ihr Leben an einem abgelegenen Ort in Großbritannien neu aufzubauen, führt zu einem unaussprechlichen Terror.

Ihr neues Zuhause bietet keine Zuflucht, es ist eine Falle. Schatten flüstern, Albträume manifestieren sich, und ein uraltes Übel wartet darauf, entfesselt zu werden.

Dieses erbarmungslose psychologische Horror-Erlebnis wird noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.