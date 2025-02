Baptiste: Psychologisches Horror-Abenteuer enthüllt

Autor:, in / Baptiste

Firenut Games kündigt das psychologische Horror-Abenteuer Baptiste für PC und Konsolen an.

Indie-Publisher und -Entwickler Firenut Games und Entwickler Digital Dream freuen sich, eine neue Partnerschaft zur Veröffentlichung des furchterregenden neuen Psycho-Horrorspiels Baptiste bekannt zu geben, das noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Baptiste erzählt die erschreckende Geschichte von Sara und ihrem Sohn Tom, die nach einer Familientragödie am Boden zerstört sind und in Jagged Shore Cliff, einem abgelegenen Ort hoch oben auf einer Klippe im Vereinigten Königreich, einen Neuanfang suchen. Doch statt eines Neuanfangs werden ihre schlimmsten Albträume wahr, die sie in einen schrecklichen Überlebenskampf stürzen.

Horror-Fans können jetzt die ersten 30 Minuten von Baptiste spielen, indem sie die PC-Demo herunterladen, die ab sofort auf Steam erhältlich ist. Die Spieler lernen die düstere Geschichte von Baptiste, die Spielmechanik und die faszinierende Puppe kennen, die in einer Glasvitrine aufbewahrt wird, begleitet von einer ominösen Warnung.