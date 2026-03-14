Barbarian Saga: The Beastmaster: Brutales Gameplay im neuen Metroidvania-Trailer

Publisher SelectaPlay und Entwickler Dormidin Studio haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Barbarian Saga: The Beastmaster veröffentlicht. Das Video zeigt erstmals ausführlicher die brutalen Kämpfe, mystischen Fähigkeiten und die große Metroidvania-inspirierte Spielwelt.

Das Action-Abenteuer spielt in der Fantasy-Welt Arborea, die nach den verheerenden Kriegen der Portale erneut vor einem großen Konflikt steht. Der König von Imperia hat gemeinsam mit dem Sacred Kingdom den Krieg gegen die nichtmenschlichen Völker erklärt. Eine alte Prophezeiung kündigt jedoch einen Champion an, der Menschen und Bestien vereinen könnte.

Spieler schlüpfen in die Rolle des letzten Beastmasters. Dieser besitzt die Fähigkeit, die Seelen von Tieren und mystischen Kreaturen zu nutzen, um neue Kräfte zu entfesseln. Diese Verwandlungen eröffnen zusätzliche Kampffähigkeiten und neue Möglichkeiten, die miteinander verbundene Welt zu erkunden.

Neben klassischen Plattform- und Kampfelementen setzt das Spiel auf zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Spieler sammeln Amulette, Relikte und mystische Perlen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihren Kampfstil zu verändern. Zusätzlich warten spezielle Arena-Duelle, die mit dynamischen Kamerawinkeln und Energiebalken an klassische Fighting-Games erinnern.

Die Welt von Arborea wurde vollständig von Hand gezeichnet und animiert. Laut Entwicklerteam orientiert sich das Spiel an kultigen Fantasy-Filmen und Spielen der 80er- und 90er-Jahre, darunter Conan, Golden Axe, Castlevania und Ghouls ’n’ Ghosts.

Barbarian Saga: The Beastmaster erscheint im Herbst 2026 digital für Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch und PC. Physische Versionen sind derzeit für PS5 und Nintendo Switch geplant.