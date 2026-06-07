Barbarian Saga: The Beastmaster: Handgezeichnete Metroidvania-Action erscheint im September

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Barbarian Saga: The Beastmaster verbindet klassische Metroidvania-Elemente mit Verwandlungsfähigkeiten.

Mit einem neuen Trailer hat sich Barbarian Saga: The Beastmaster bei der Future Games Show präsentiert und dabei weitere Einblicke in sein handgezeichnetes Metroidvania-Abenteuer geliefert. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass der Titel im September für PC und Konsolen erscheinen wird.

Das Spiel setzt auf eine klassische 2D-Präsentation mit handgezeichneten Umgebungen und orientiert sich stilistisch an Action- und Fantasy-Titeln vergangener Jahrzehnte. Im Mittelpunkt steht der namensgebende Beastmaster, der besondere Verwandlungsfähigkeiten einsetzt, um Hindernisse zu überwinden und Gegner zu besiegen.

Die Kämpfe stehen dabei klar im Fokus. Der neue Trailer zeigt schnelle Gefechte gegen unterschiedliche Feinde sowie den Einsatz mächtiger Transformationen, die dem Helden zusätzliche Fähigkeiten verleihen. Diese sollen sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung der Spielwelt eine wichtige Rolle spielen.

Passend zur nostalgischen Fantasy-Atmosphäre setzt das Spiel außerdem auf einen energiegeladenen Soundtrack, der im aktuellen Trailer mit einem markanten Gitarrensolo in Szene gesetzt wird.

Barbarian Saga: The Beastmaster erscheint am 9. im September für PC und Konsolen.

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16 Kommentare Added

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  4. Aeternitatis 56810 XP Nachwuchsadmin 7+ | 07.06.2026 - 12:57 Uhr

    Hab erst auf einen Abklatsch des alten C64 Klassiker gehofft. Nunja, anschauen kann man es sich ja mal.

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  6. Kenty 260590 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.06.2026 - 13:16 Uhr

    Ob das gegen Mandragora ankommt? Das war mein letztes Metroidvania und das habe ich richtig genossen und komplettiert. Und Prince of Persia, The Lost Crown wartet auch noch. Ich habe auch noch diverse andere Metroidvanias in meiner Bibliothek, die noch gespielt werden wollen, deswegen muss ich da mit neuen Käufen erstmal zurückhalten.

    Mann, und Ender Lilies habe ich bisher auch nur angespielt…

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  9. Duck-Dynasty 183235 XP Battle Rifle Elite | 07.06.2026 - 14:17 Uhr

    Schön, dass weiter Nachschub kommt.
    Habe aber noch einige MVs im Backlog. Hat also Zeit.

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  10. Rotten 127625 XP Man-at-Arms Onyx | 07.06.2026 - 14:39 Uhr

    Könnte für Spaß sorgen 😅 werd ik mir auf die Liste setzen

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