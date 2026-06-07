Barbarian Saga: The Beastmaster: Handgezeichnete Metroidvania-Action erscheint im September

Mit einem neuen Trailer hat sich Barbarian Saga: The Beastmaster bei der Future Games Show präsentiert und dabei weitere Einblicke in sein handgezeichnetes Metroidvania-Abenteuer geliefert. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass der Titel im September für PC und Konsolen erscheinen wird.

Das Spiel setzt auf eine klassische 2D-Präsentation mit handgezeichneten Umgebungen und orientiert sich stilistisch an Action- und Fantasy-Titeln vergangener Jahrzehnte. Im Mittelpunkt steht der namensgebende Beastmaster, der besondere Verwandlungsfähigkeiten einsetzt, um Hindernisse zu überwinden und Gegner zu besiegen.

Die Kämpfe stehen dabei klar im Fokus. Der neue Trailer zeigt schnelle Gefechte gegen unterschiedliche Feinde sowie den Einsatz mächtiger Transformationen, die dem Helden zusätzliche Fähigkeiten verleihen. Diese sollen sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung der Spielwelt eine wichtige Rolle spielen.

Passend zur nostalgischen Fantasy-Atmosphäre setzt das Spiel außerdem auf einen energiegeladenen Soundtrack, der im aktuellen Trailer mit einem markanten Gitarrensolo in Szene gesetzt wird.

Barbarian Saga: The Beastmaster erscheint am 9. im September für PC und Konsolen.