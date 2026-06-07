Barbarian Saga: The Beastmaster: Handgezeichnete Metroidvania-Action erscheint im September

Mit einem neuen Trailer hat sich Barbarian Saga: The Beastmaster bei der Future Games Show präsentiert und dabei weitere Einblicke in sein handgezeichnetes Metroidvania-Abenteuer geliefert. Gleichzeitig wurde bestätigt, dass der Titel im September für PC und Konsolen erscheinen wird.
Das Spiel setzt auf eine klassische 2D-Präsentation mit handgezeichneten Umgebungen und orientiert sich stilistisch an Action- und Fantasy-Titeln vergangener Jahrzehnte. Im Mittelpunkt steht der namensgebende Beastmaster, der besondere Verwandlungsfähigkeiten einsetzt, um Hindernisse zu überwinden und Gegner zu besiegen.
Die Kämpfe stehen dabei klar im Fokus. Der neue Trailer zeigt schnelle Gefechte gegen unterschiedliche Feinde sowie den Einsatz mächtiger Transformationen, die dem Helden zusätzliche Fähigkeiten verleihen. Diese sollen sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung der Spielwelt eine wichtige Rolle spielen.
Passend zur nostalgischen Fantasy-Atmosphäre setzt das Spiel außerdem auf einen energiegeladenen Soundtrack, der im aktuellen Trailer mit einem markanten Gitarrensolo in Szene gesetzt wird.
Barbarian Saga: The Beastmaster erscheint am 9. im September für PC und Konsolen.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ganz nett aber für mich optisch nicht Mehr zeitgemäß
Off Topic @Z0RN. Der Xbox Stream startet heute um 19 Uhr, oder?
Yes. Die News mit 4K Stream kommt so um 18 Uhr.
Thx
Das Spiel gibt mir irgendwie He-Man Vibes 😅🤣
Und von He-Man kommt jetzt irgendwann ein neuer Film, oder habe ich das geträumt?
Ja, läuft aktuell. Der hat auch ziemlich gutes Feedback bekommen
Ah, danke dir. „Das war ja doch kein Traum!“ ^^
Werd ik heute mit dem großen anschauen im Kino 😅✌🏻
Hab erst auf einen Abklatsch des alten C64 Klassiker gehofft. Nunja, anschauen kann man es sich ja mal.
Würde es irgendwann mal zocken, kann aber warten.
Ob das gegen Mandragora ankommt? Das war mein letztes Metroidvania und das habe ich richtig genossen und komplettiert. Und Prince of Persia, The Lost Crown wartet auch noch. Ich habe auch noch diverse andere Metroidvanias in meiner Bibliothek, die noch gespielt werden wollen, deswegen muss ich da mit neuen Käufen erstmal zurückhalten.
Mann, und Ender Lilies habe ich bisher auch nur angespielt…
Gefällt mir
Castlevania Vipes 🙂
Schön, dass weiter Nachschub kommt.
Habe aber noch einige MVs im Backlog. Hat also Zeit.
Könnte für Spaß sorgen 😅 werd ik mir auf die Liste setzen