Barbie Reitwege: Nehmt die Zügel in die Hand und sattelt auf

Mattel hat in Zusammenarbeit mit Outright Games Details zu seinem kommenden Konsolenspiel „Barbie Reitwege“ bekannt gegeben.

Das neue Einzelspieler-Open-World-Abenteuerspiel wird am Freitag, dem 10. Oktober 2025, für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich sein.

Barbie Reitwege nimmt die Spieler mit ihrer geliebten Pferdebegleiterin Lucky auf eine Reise durch die Landschaften des Canterbury Trails Park. Als Barbie „Brooklyn“ Roberts oder Barbie „Malibu“ Roberts erkunden die Spieler lebendige Ökosysteme, erfüllen von der Natur inspirierte Aufgaben und entdecken verborgene Schätze.

Key Features von Barbie Reitwege:

Werde Junior Ranger: Schließe dich als Junior Ranger in Ausbildung den Park Rangers und Kens Tante Lady Carson an, um den Canterbury Trails Park zu verschönern und auf Vordermann zu bringen.

Finde dein Abenteuer: Entdecke verschiedene Landschaften wie Wildblumenwiesen, dichte Wälder, Berge und ruhige Seen.

Triff bekannte Gesichter: Triff Freunde wie Ken, Teresa, Nikki und Daisy wieder, um Nebenmissionen und spaßige Herausforderungen zu meistern.

Entdecke die Tierwelt: Lerne mit Chef-Rangerin Annalise den Park kennen und schau im Wildlife Centre vorbei, um Tiere und Pflanzen zu entdecken.

Fange die Magie ein: Mit deiner Kamera kannst du magische Momente festhalten und deine Entdeckungen in einem Tagebuch dokumentieren, um anderen Spielern bei ihren Quests zu helfen.

Löse Rätsel: Arbeite mit dem Archäologen Dr. Potts zusammen, um alte Keramiken auszugraben, folge Hinweisen und löse das Rätsel um das geheimnisvolle Pferd.

Kümmer dich um dein Pferd: Bau eine Beziehung zu Lucky auf, indem du sie striegelst, pflegst, verwöhnst und fütterst.

Zeig deinen Stil:Hol dir Sammelkisten, um Outfits, Ausrüstung und bunte Accessoires wie Zaumzeug, Sättel, Zöpfe und Bänder anzupassen.

„Mit Barbie Reitwege wollten unsere Teams ein Erlebnis schaffen, das den Spielern ein spannendes Abenteuer bietet, bei dem Entdecken und Kreativität im Mittelpunkt stehen“, sagt Erika Winterholler, Leiterin der Abteilung Business Development, Digital Gaming bei Mattel. „Vom Reiten durch einzigartige Umgebungen über das Anpassen der Charaktere bis hin zum Meistern von Herausforderungen im Spiel – das Gameplay ist so gestaltet, dass es alle Altersgruppen fesselt, begeistert und Spaß macht.“ „Es ist ein echtes Privileg, wieder mit Mattel an einer so legendären Marke zusammenzuarbeiten und das beliebte Reitsportelement in Barbie Reitwege zu integrieren. Das hebt das Abenteuer auf ein ganz neues Level“, so Stephanie Malham, Geschäftsführerin von Outright Games. „Wir haben ein Spiel entwickelt, das die Spieler in eine wunderschöne offene Welt voller spannender Abenteuer eintauchen lässt und Fans jeden Alters begeistern wird.“

Seit 1959 inspiriert Barbie Mädchen dazu, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, regt ihre Fantasie an und gestaltet ihre Zukunft durch Spass und Spiel. Die Marke umfasst über 175 verschiedene Puppen, die Inklusivität feiern und auf verschiedenen Plattformen eine einzigartige Stimme haben, um ein breites Publikum anzusprechen.

Während dieser Entwicklung ist die Verbindung der Marke Barbie zum Reitsport ein beliebtes und wiederkehrendes Thema geblieben, das bereits in mehreren früheren Videospielen, darunter die beliebte Serie „Barbie Horse Adventures“ (2003–2008), und in der Fernsehserie „Barbie Mysteries: The Great Horse Chase“, die derzeit auf Netflix zu sehen ist, aufgegriffen wurde.

Barbie Reitwege erscheint am 10. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.