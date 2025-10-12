Barbie Reitwege: Open-World-Reitspiel veröffentlicht

In Barbie Reitwege schließen sich Spieler Barbie „Brooklyn” Roberts und Barbie „Malibu” Roberts als Junior-Parkranger in Ausbildung an und reiten auf ihrem treuen Pferd Lucky durch den Canterbury Trails Park, um dabei zu helfen, den Park wiederherzustellen und Geheimnisse aufzudecken.
Das Open-World-Abenteuer ist für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich!
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nein danke. 🙈 Alle anderen viel Spaß. 😁
Jeder wie er mag eben 😅
Da wird es sicher eine Zielgruppe geben.
Jo, meine Tochter (9) wird das lieben. Hoffe das kommt dann in den Gamepass zeitnah
Eher nit so schnell denk ik, Mattel generiert gut Geld 😅
Pferde, Barbie… das hätte meine Tochter (8) vor zwei Jahren geliebt. Mittlerweile ist das Interesse daran komplett verschwunden (weil langweilig).
Sie freut sich eher auf Jurassic World Evolution 3 😂
Meine Tochter (4) auch 😉
Da haben viele sicher Spaß dran och vielleicht nur wegen achievements 😅 bin froh das keiner meiner drei Jungs es spielen mag, muss ik Mattel schon nit bezahlen 🫡🐙
Manche Leute sind da ja echt hart, was die Achievements angeht und spielen echt alles.
Da haste recht, sammle gerne achievements doch sollten se mir Spaß bringen. Hier wäre das definitiv der Fall, da passe ik ✌🏻
Jo, bei mir Dasselbe. Ich mag die Dinger an sich auch und verschwende manchmal auch mehr Zeit auf das eine oder andere als ich sollte, aber mir meine Spiele gezielt danach aussuchen würde ich nie.
Endlich!
Das Spiel wodrauf ich schon ewig gewartet habe 😎🦾🦾🦾😛🤣
Mit ner My Little Pony Lizenz würden sie da glaube ich mehr verkaufen können.
Nicht auszudenken, dass eventuell erwachsene Männer dieses Spiel spielen (ohne Kinder) 😝.
So stelle ich mir Xbox Spieler vor 😂
Meine meine Tochter(6) schon zocken würde, wäre das genau ihr ding
Also für die Kinder glaub gar nicht schlecht
Das darf meine Tochter niemals sehn 🤐