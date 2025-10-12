Barbie Reitwege: Open-World-Reitspiel veröffentlicht

Barbie Reitwege, das neue Open-World-Reitspiel, ist ab sofort für Konsolen und PC erhältlich

In Barbie Reitwege schließen sich Spieler Barbie „Brooklyn” Roberts und Barbie „Malibu” Roberts als Junior-Parkranger in Ausbildung an und reiten auf ihrem treuen Pferd Lucky durch den Canterbury Trails Park, um dabei zu helfen, den Park wiederherzustellen und Geheimnisse aufzudecken.

Das Open-World-Abenteuer ist für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich!