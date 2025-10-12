Barbie Reitwege: Open-World-Reitspiel veröffentlicht

Image: Outright Games Ltd

Barbie Reitwege, das neue Open-World-Reitspiel, ist ab sofort für Konsolen und PC erhältlich

In Barbie Reitwege schließen sich Spieler Barbie „Brooklyn” Roberts und Barbie „Malibu” Roberts als Junior-Parkranger in Ausbildung an und reiten auf ihrem treuen Pferd Lucky durch den Canterbury Trails Park, um dabei zu helfen, den Park wiederherzustellen und Geheimnisse aufzudecken.

Das Open-World-Abenteuer ist für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich!

  2. BasDom 13400 XP Leetspeak | 12.10.2025 - 08:05 Uhr

    Jeder wie er mag eben 😅
    Da wird es sicher eine Zielgruppe geben.

      • Phex83 125160 XP Man-at-Arms Gold | 12.10.2025 - 09:01 Uhr
        Antwort auf Toxic Growler

        Pferde, Barbie… das hätte meine Tochter (8) vor zwei Jahren geliebt. Mittlerweile ist das Interesse daran komplett verschwunden (weil langweilig).
        Sie freut sich eher auf Jurassic World Evolution 3 😂

  3. Rotten 73545 XP Tastenakrobat Level 2 | 12.10.2025 - 08:50 Uhr

    Da haben viele sicher Spaß dran och vielleicht nur wegen achievements 😅 bin froh das keiner meiner drei Jungs es spielen mag, muss ik Mattel schon nit bezahlen 🫡🐙

    • danbu 62430 XP Stomper | 12.10.2025 - 12:25 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Manche Leute sind da ja echt hart, was die Achievements angeht und spielen echt alles.

      • Rotten 73545 XP Tastenakrobat Level 2 | 12.10.2025 - 12:33 Uhr
        Antwort auf danbu

        Da haste recht, sammle gerne achievements doch sollten se mir Spaß bringen. Hier wäre das definitiv der Fall, da passe ik ✌🏻

        • danbu 62430 XP Stomper | 12.10.2025 - 12:38 Uhr
          Antwort auf Rotten

          Jo, bei mir Dasselbe. Ich mag die Dinger an sich auch und verschwende manchmal auch mehr Zeit auf das eine oder andere als ich sollte, aber mir meine Spiele gezielt danach aussuchen würde ich nie.

  6. Katanameister 217980 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.10.2025 - 09:38 Uhr

    Nicht auszudenken, dass eventuell erwachsene Männer dieses Spiel spielen (ohne Kinder) 😝.

