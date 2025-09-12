Baseless: Neuer Releaser-Termin verkündet

Der Planetenspringer-Shooter Baseless wird im Dezember aus allen Rohren feuern.

First Break Labs und Fermenter Games gaben bekannt, dass Baseless am 4. Dezember auf Steam, Xbox und PlayStation 5 erscheinen wird.

Die Änderung des Veröffentlichungstermins gibt dem Ein-Mann-Entwicklerteam zusätzliche Zeit, um die Leistung zu optimieren, die Schwierigkeitsgrade zu perfektionieren und den Barrierefreiheitsmodus zu verbessern.

Baseless ist ein herausfordernder Planetenspringer-Shooter, der sich der Schwerkraft widersetzt. Schießen = Bewegung: Springt mit 360°-Schwerkraft von Planet zu Planet und vernichtet auf kreative Weise alle Feinde, die euch im Weg stehen, um eure Familie zu retten.

Feuert mächtige Waffen ab, adoptiert niedliche Freunde und entdeckt eine Galaxie, für die es sich zu kämpfen lohnt.

Features:

Baseless ist ein herausfordernder Planetenspringer-Shooter.

Schießen = Bewegung!

Kämpft euch durch viele lebhafte Zonen.

Erlangt neue Kräfte, um euer Arsenal an Zerstörungskräften zu erweitern.