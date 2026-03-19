Basketball Classics: Retro-Basketball mit 1000+ Legenden startet auf Xbox

Basketball Classics ist ab sofort auf Xbox erhältlich und bringt das klassische Arcade-Basketballgefühl zurück. Als spiritueller Nachfolger der 8-Bit-Sportspiele setzt der Titel auf schnelles Gameplay und einfache Steuerung.
Das Spiel bietet 5-gegen-5-Partien mit über 1.000 legendären Spielern und insgesamt 175 Teams aus verschiedenen Jahrzehnten. Dank des reduzierten 3-Button-Gameplays bleibt die Steuerung zugänglich, während gleichzeitig genügend Tiefe für spannende Matches vorhanden ist.
Neben rasanter Side-Scrolling-Action gibt es spektakuläre Zwischensequenzen, nahtlose Spielzüge und einen Story-Modus, der zusätzliche Teams und Inhalte freischaltet. Auch lokaler Multiplayer ist enthalten und sorgt für klassische Couch-Duelle.
Besonders hervorzuheben ist der Verzicht auf Mikrotransaktionen: Es gibt keine virtuelle Währung und kein Pay-to-Win-System. Stattdessen steht das reine Spielerlebnis im Fokus. Entwickelt wurde das Spiel von Namo Gamo und veröffentlicht von Acclaim, Inc..
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss man mögen 😅, aber schön dass keine Mikrotransaktionen enthalten sind.
Sieht schon gut aus, weiß nur nit ob et mich motivieren kann 😅✌🏻
Ja, hat schon was. 😅✌🏻
Aua meine Augen 👀
Habe ich mir auch gerade gedacht
Da passe ich 😅
Die Zeiten waren zwar irgendwie schön aber das muss man heute wirklich nicht mehr haben. Zuviel Pixel für Nostalgie, meine natürlich zu wenig Pixel 😂
Nein danke.
Ja nee früher hätte ich es wohl gefeiert. Heute naja …
Ich liebe Retro-Spiele, aber das geht mir dann doch etwas zu weit 😅
@Z0RN bei mir steht, dass das Video privat ist.
Dann hat der Uploader das geändert. Keine Ahnung.