Basketball Classics: Retro-Basketball mit 1000+ Legenden startet auf Xbox

Das Retro-Sportspiel Basketball Classics ist ab sofort auf Xbox verfügbar und bietet klassische Arcade-Action ohne Mikrotransaktionen.

Basketball Classics ist ab sofort auf Xbox erhältlich und bringt das klassische Arcade-Basketballgefühl zurück. Als spiritueller Nachfolger der 8-Bit-Sportspiele setzt der Titel auf schnelles Gameplay und einfache Steuerung.

Das Spiel bietet 5-gegen-5-Partien mit über 1.000 legendären Spielern und insgesamt 175 Teams aus verschiedenen Jahrzehnten. Dank des reduzierten 3-Button-Gameplays bleibt die Steuerung zugänglich, während gleichzeitig genügend Tiefe für spannende Matches vorhanden ist.

Neben rasanter Side-Scrolling-Action gibt es spektakuläre Zwischensequenzen, nahtlose Spielzüge und einen Story-Modus, der zusätzliche Teams und Inhalte freischaltet. Auch lokaler Multiplayer ist enthalten und sorgt für klassische Couch-Duelle.

Besonders hervorzuheben ist der Verzicht auf Mikrotransaktionen: Es gibt keine virtuelle Währung und kein Pay-to-Win-System. Stattdessen steht das reine Spielerlebnis im Fokus. Entwickelt wurde das Spiel von Namo Gamo und veröffentlicht von Acclaim, Inc..