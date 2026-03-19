Basketball Classics: Retro-Basketball mit 1000+ Legenden startet auf Xbox

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Image: Acclaim

Das Retro-Sportspiel Basketball Classics ist ab sofort auf Xbox verfügbar und bietet klassische Arcade-Action ohne Mikrotransaktionen.

Basketball Classics ist ab sofort auf Xbox erhältlich und bringt das klassische Arcade-Basketballgefühl zurück. Als spiritueller Nachfolger der 8-Bit-Sportspiele setzt der Titel auf schnelles Gameplay und einfache Steuerung.

Das Spiel bietet 5-gegen-5-Partien mit über 1.000 legendären Spielern und insgesamt 175 Teams aus verschiedenen Jahrzehnten. Dank des reduzierten 3-Button-Gameplays bleibt die Steuerung zugänglich, während gleichzeitig genügend Tiefe für spannende Matches vorhanden ist.

Neben rasanter Side-Scrolling-Action gibt es spektakuläre Zwischensequenzen, nahtlose Spielzüge und einen Story-Modus, der zusätzliche Teams und Inhalte freischaltet. Auch lokaler Multiplayer ist enthalten und sorgt für klassische Couch-Duelle.

Besonders hervorzuheben ist der Verzicht auf Mikrotransaktionen: Es gibt keine virtuelle Währung und kein Pay-to-Win-System. Stattdessen steht das reine Spielerlebnis im Fokus. Entwickelt wurde das Spiel von Namo Gamo und veröffentlicht von Acclaim, Inc..

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12 Kommentare Added

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  1. Katanameister 360980 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 19.03.2026 - 17:49 Uhr

    Muss man mögen 😅, aber schön dass keine Mikrotransaktionen enthalten sind.

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  2. Rotten 107125 XP Hardcore User | 19.03.2026 - 17:56 Uhr

    Sieht schon gut aus, weiß nur nit ob et mich motivieren kann 😅✌🏻

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  5. de Maja 331795 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.03.2026 - 18:58 Uhr

    Die Zeiten waren zwar irgendwie schön aber das muss man heute wirklich nicht mehr haben. Zuviel Pixel für Nostalgie, meine natürlich zu wenig Pixel 😂

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  8. Ash2X 322580 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.03.2026 - 19:24 Uhr

    Ich liebe Retro-Spiele, aber das geht mir dann doch etwas zu weit 😅

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