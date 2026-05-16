Batman Arkham City: Jason Schreier dementiert Gerücht über neues Rocksteady-Batman-Spiel

Ein aktuelles Gerücht rund um ein mögliches neues Spiel im Batman Beyond-Universum sorgt in der Gaming-Community für Diskussionen, wurde nun jedoch deutlich eingeordnet.

Auslöser war ein 4chan-Post, der behauptete, dass Rocksteady Studios an einem neuen Batman Beyond-Spiel arbeite. Diese Information hat sich allerdings schnell verbreitet, ohne offizielle Bestätigung.

Nun hat der bekannte Journalist Jason Schreier klargestellt, dass dieses Gerücht nicht der Wahrheit entspricht. Laut seiner Einschätzung handelt es sich bei der Behauptung um eine falsche Information, die keine Grundlage in tatsächlichen Entwicklungsplänen hat.

Damit ist die aktuelle Lage eindeutig: Es gibt keine bestätigten Hinweise darauf, dass Rocksteady an einem Batman Beyond-Projekt arbeitet. Auch wenn die Idee in der Community auf großes Interesse stößt, bleibt sie Stand jetzt reine Spekulation aus inoffiziellen Quellen.

Wie bei vielen (oder fast allen) 4chan-Gerüchten gilt auch hier: Ohne Bestätigung durch Entwickler oder Publisher sollte die Information nicht als glaubwürdig eingestuft werden.